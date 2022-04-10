Đúng 55 ngày tới, vươn lên đón TÀI LỘC, 3 con giáp này vận trình đại lợi, danh tiếng lẫy lừng, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 22:57

Tử vi 55 ngày tới cho hay, 3 con giáp này có vận may tài lộc, làm ăn buôn bán thu về nhiều lợi nhuận, kiếm tiền dễ dàng, giàu lên chỉ sau một đêm.

Tuổi Tý

Tuổi Tý được 2 cát thần trợ mệnh nên trong 55 ngày tới vươn lên đạt được nhiều thành quả nhất định, nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu.

Theo tử vi 12 con giáp, ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tý trong 55 ngày tới, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe. Đa phần người tuổi Tý đều trải qua thời gian này không có bệnh tật gì. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự.

con giap may man 3
Tuổi Tý được 2 cát thần trợ mệnh nên trong 55 ngày tới vươn lên đạt được nhiều thành quả nhất định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là con giáp có tính cách đơn giản, trung thực. Họ đối xử với mọi người hết sức thẳng thắn, không gian dối. Vận khí của con giáp tuổi Tuất trong năm vừa qua không tốt, sự nghiệp trì trệ, thậm chí thua lỗ. Sự nghiệp của họ đứng trên bờ vực khủng hoảng.

Theo tử vi 55 ngày tới, cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở với người tuổi Tuất. Con giáp may mắn này nếu làm kinh doanh thì quét sạch vận đen, vận đỏ tới nhà, đầu tư đâu, sinh lời đó. Những người trồng trọt chăn nuôi thì cây trồng tươi tốt, vật nuôi khỏe mạnh, mau lớn, hứa hẹn vụ mùa bội thu.

con giap may man 1
Theo tử vi 55 ngày tới, cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở với người tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hưởng trọn lộc trời trong thời gian 55 ngày tới. Theo đó, những dự án, kế hoạch mà bản mệnh tiến hành trong thời gian này sẽ đạt được những thành quả nhất định. Người tuổi Hợi từ đây cũng nhận về sự coi trọng của những người xung quanh. Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận hanh thông, Hợi có được cuộc sống giàu sang phú quý, thoải mái chi tiêu.

Theo tử vi 12 con giáp, các mối quan hệ xã hội của Hợi cũng phát triển lớn mạnh. Con giáp may mắn quen biết nhiều nhân vật lớn, sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng dễ dàng, thuận lợi.

con giap may man 2
Người tuổi Hợi hưởng trọn lộc trời trong thời gian 55 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Dự đoán tử vi 2 ngày đầu tuần (11/4 - 12/4), Tài Thần dìu dắt, 3 con giáp này vận trình sự nghiệp hưng thịnh, tài chính thăng hoa, tài lộc lên hương

Dự đoán tử vi 2 ngày đầu tuần (11/4 - 12/4), Tài Thần dìu dắt, 3 con giáp này vận trình sự nghiệp hưng thịnh, tài chính thăng hoa, tài lộc lên hương

Tử vi 2 ngày đầu tuần (11/4 - 12/4) cho hay, nhờ có sự trợ giúp từ Tài Thần, 3 con giáp này "một bước lên mây", tiền tài của cải dồi dào vô kể, sự nghiệp thăng hoa, công danh thành toại, đắc tài đắc lộc, cầu được ước thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp may mắn tử vi 55 ngày tới tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay 12 con giáp 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 52 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời