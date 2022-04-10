Tử vi 10 ngày tới (11/4 - 20/4), TRỜI YÊN BIỂN LẶNG, 3 con giáp này tài lộc khởi sắc, công danh thăng hoa, sự nghiệp thăng tiến, vận trình lên hương

Theo tử vi 10 ngày tới (11/4 - 20/4), vận trình tuổi Sửu có nhiều tín hiệu khởi sắc. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Có thể nói tuổi Sửu nếu chú tâm làm ăn thì cuộc sống sẽ chỉ có khá lên, thậm chí còn là 1 trong những con giáp giàu có, sung túc nhất trong 10 ngày tới (11/4 - 20/4). Đặc biệt, đây cũng là thời điểm rất thích hợp cho những người tuổi Sửu muốn khởi nghiệp kinh doanh.

Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày tới (11/4 - 20/4), người tuổi Mão gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh. Con giáp này nhận thêm cơ hội thăng tiến trong công việc. Nhờ đạt được thành tích tốt, con giáp này sẽ sớm thăng quan tiến chức, lương thưởng đều cải thiện.

Ngoài ra, người tuổi Mão làm kinh doanh cũng có thêm cơ hội hợp tác làm ăn. Những người buôn bán nhỏ cũng được tạo điều kiện, tiếp cận khách hàng. Người tuổi Mão làm việc chăm chỉ, tận tụy nên sẽ đạt được thành tựu như mong đợi.

10 ngày tới (11/4 - 20/4), người tuổi Mão gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Với sự hỗ trợ của sao tốt Cát Tinh trong 10 ngày tới (11/4 - 20/4), chuyện công việc của con giáp may mắn này sẽ có nhiều suôn sẻ, tiền kiếm nhiều đến nỗi “đếm mỏi cả tay”. Bên cạnh đó, bạn cũng được Thần tài ưu ái, gặp nhiều may mắn, cả tháng chẳng có chuyện phiền muộn. Trong khi đó, công việc của bạn thì vẫn duy trì được sự ổn định và thăng tiến.

Tuy nhiên, do có sao xấu Tuế Phá xuất hiện nên nếu không cẩn thận trong chi tiêu và đầu tư, họ sẽ lại “của thiên trả địa”. Vậy nên, muốn giữ được tài lộc, tuổi Tỵ nên chăm chỉ làm việc, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc và chi tiêu hợp lý.

Với sự hỗ trợ của sao tốt Cát Tinh trong 10 ngày tới (11/4 - 20/4), chuyện công việc của con giáp may mắn này sẽ có nhiều suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.