Tử vi 4 ngày đầu tuần, thiên thời địa lợi, quý nhân soi đường, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, cát lộc đầy nhà, nguyện ước trước nay đều thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 25/04/2022 04:35

Tử vi 4 ngày đầu tuần, 3 con giáp may mắn vận trình lên hương, công danh phát đạt, thỏa sức chi tiêu không lo không nghĩ.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 4 ngày đầu tuần thời vận hanh thông, công danh vượng sắc. Con giáp không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc vì sẽ có quý nhân mang tài lộc đến. Nguồn thu nhập của bạn ngày càng rộng rãi bởi nó đến từ cả công việc chính lẫn phụ. Hợi cần tự tin và quyết đoán hơn khi đưa ra các sự lựa chọn để không vụt mất cơ hội thành công.

Chuyện tình cảm của con giáp cũng diễn ra suôn sẻ. Người độc thân tìm thấy lương duyên, có được hạnh phúc sau bao ngày chờ đợi. Người đã lập gia đình thì chuyện nhà êm ấm, tình cảm bền chặt khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Người tuổi Hợi trong 4 ngày đầu tuần thời vận hanh thông, công danh vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất vào 4 ngày đầu tuần diễn ra thông thuận. Con giáp có thể kiểm soát tốt mọi tình huống phát sinh bất ngờ và đưa ra phương án giải quyết hiệu quả. Ngoài ra, con giáp may mắn nên chú ý phát triển các mối quan hệ xã hội để tạo điểm tựa vững chắc cho công việc trong tương lai.

Vận trình tài lộc của con giáp dễ dàng, không có trở ngại. Nguồn thu nhập ổn định đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt của con giáp này nên không cần lo lắng nhiều tới chuyện tiền nong.

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Công việc của người tuổi Tuất vào 4 ngày đầu tuần diễn ra thông thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 4 ngày đầu tuần vận trình lên hương, tiền tài thịnh vượng. Con giáp may mắn trong thời gian này là việc gì cũng đều được thành đạt như ý, có nhiều cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Nhìn chung, mơ ước của con giáp đều được toại nguyện. 

Vận trình sáng chói, con giáp còn được dự đoán có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi. 

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Người tuổi Dậu trong 4 ngày đầu tuần vận trình lên hương, tiền tài thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

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