Tử vi 4 ngày cuối tuần (14/3 - 17/3), thời thế đổi thay, tiền tài hưng thịnh, 3 con giáp giải trừ xui xẻo, lộc lá đầy nhà, tiêu xài thả ga, thuận lợi thăng quan, tiến chức

Tâm linh - Tử vi 13/04/2022 01:21

Tử vi 4 ngày cuối tuần (14/3 - 17/3), 3 con giáp tài lộc hanh thông, công danh thăng tiến, có được nhiều tiền tài, của cải.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vào 4 ngày cuối tuần, sự nghiệp lên hương, tài lộc hưng thịnh. Con giáp may mắn đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Bạn quyết đoán hơn trong công việc và tìm ra những cách xử lý phù hợp trong những tình huống khó khăn. Sự công nhận của mọi người khiến con giáp càng tự tin vào bản thân mình. Đây là dấu hiệu tích cực để con giáp vươn xa trong sự nghiệp.

Vận trình tình duyên có những thay đổi bất ngờ. Con giáp được nhiều người để ý. Bạn đừng nên khắt khe quá mức mà bỏ lỡ đi các mối nhân duyên tốt với mình.

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Người tuổi Tý vào 4 ngày cuối tuần, sự nghiệp lên hương, tài lộc hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vào 4 ngày cuối tuần, người tuổi Mùi phất lên giàu sang, vận trình thông thuận. Con giáp may mắn có thể kiếm được một khoản tiền lớn nhờ vào những phi vụ làm ăn mạo hiểm trước đó. Con giáp chi tiêu thả ga, không cần nhìn giá. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng vì thế mà quá lơ là. Vận may không đến quá nhiều lần, con giáp hãy tận dụng mọi cơ hội để phất lên giàu có.

Mối quan hệ giữa con giáp và gia đình vô cùng hòa hợp. Bạn luôn dành thời gian để trò chuyện, để thấu hiểu những suy nghĩ, cảm xúc của nửa kia.

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Vào 4 ngày cuối tuần, người tuổi Mùi phất lên giàu sang, vận trình thông thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vào 4 ngày cuối tuần vận trình vượng phát, đón nhận tài lộc. Con giáp dù không không muốn bon chen, tranh giành quyền lực nhưng cơ hội vẫn tự tìm đến. Bản mệnh nhanh chóng đạt được thành công, thuận lợi thăng quan, tiến chức. Tiền bạc của Thìn cũng vì thế mà trở nên dư dả. Con giáp có thể tích lũy vốn cho những dự định cá nhân trong tương lai.

Con giáp xây dựng được nhiều mối quan hệ xã giao, hợp tác tốt đẹp. Trong những người bạn quen ắt có quý nhân giúp bạn tiếp cận được với những cơ hội đáng quý trong tương lai.

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Người tuổi Thìn vào 4 ngày cuối tuần vận trình vượng phát, đón nhận tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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Tử vi 2 ngày tới: Số mệnh tươi sáng, tài lộc thênh thang, 3 con giáp ước gì được nấy, tiền của đầy nhà, quý nhân dẫn lối, dắt tay đi đến thành công

Tử vi 2 ngày tới, 3 con giáp may mắn cầu được ước thấy, tài lộc hanh thông, công danh thăng tiến, tận hưởng cuộc sống giàu sang.

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