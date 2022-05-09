Tử vi 3 ngày tới, Thần Tải trải đường, tặng lộc ban phước, 3 con giáp vận trình sáng sủa, công việc hanh thông, tiền tài rủng rỉnh, hưởng thụ điềm lành

Tâm linh - Tử vi 09/05/2022 23:30

Tử vi 3 ngày tới, 3 con giáp may mắn vận mệnh hanh thông, tiền tài dư dả, có được cuộc sống không lo không nghĩ.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 3 ngày tới vận trình hanh thông, thuận đường tài lộc. Dưới sự nâng đỡ của cát tinh, nhiều khả năng con giáp này sẽ thu được nhiều kết quả mỹ mãn trong công việc. Chỉ cần bản mệnh giữ vững phong độ, bản lĩnh và nỗ lực hết mình thì sẽ được báo đáp xứng đáng. Vận trình tài lộc dồi dào. Nguồn thu nhập tăng nhanh đáng kể, bạn hãy tận dụng cơ hội này để làm giàu.

Đường tình duyên của con giáp may mắn được suôn sẻ, thăng hoa. Người độc thân nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp nhờ đào hoa vượng nâng đỡ. Người đã lập gia đình thành hạnh phúc, viên mãn.

con giap may man 1
Người tuổi Mão trong 3 ngày tới vận trình hanh thông, thuận đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong 3 ngày tới sự nghiệp lên hương, tiền tài dư dả. Nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh sẵn có, con giáp trở nên. Vấn đề tài chính của con giáp may mắn này cũng trở nên dư dả, hanh thông. Bạn mệnh tích lũy được một số vốn nhất định cần cho những vụ làm ăn sau này. 

Trong tình cảm, cặp đôi đã tìm được tiếng nói chung, mối quan hệ càng thêm gắn kết. Người độc thân gặp được đối tượng hợp ý, có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai gần.

con giap may man 2
Người tuổi Dần trong 3 ngày tới sự nghiệp lên hương, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 3 ngày tới vận trình hanh thông, làm ăn thuận lợi. Con giáp may mắn tìm ra hướng đi mới trong công việc nên dễ dàng thăng tiến, nâng cao thu nhập. Nếu có ý khai trương hay bắt đầu một dự án mới, con giáp  có thể suy nghĩ tiến hành trong thời gian này.

Vận khí đang tốt, bản mệnh bên cạnh công việc thăng tiến còn tìm được ý trung nhân, hạnh phúc viên mãn mãi về sau.

con giap may man 3
Người tuổi Hợi trong 3 ngày tới vận trình hanh thông, làm ăn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Đúng 9h ngày 10/5, thăng quan phát tài, quý nhân phù trợ, 3 con giáp ăn nên làm ra, của cải dư dả, cầu gì được nấy, hưởng trọn may mắn, tiền tài

Đúng 9h ngày 10/5, thăng quan phát tài, quý nhân phù trợ, 3 con giáp ăn nên làm ra, của cải dư dả, cầu gì được nấy, hưởng trọn may mắn, tiền tài

Đúng 9h ngày 10/5, 3 con giáp may mắn thăng tiến vinh quang, tiền vàng dư dả, có nhiều cơ hội phất lên làm giàu.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi 3 ngày tới Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 3 giờ 4 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng