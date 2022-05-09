Đúng 9h ngày 10/5, thăng quan phát tài, quý nhân phù trợ, 3 con giáp ăn nên làm ra, của cải dư dả, cầu gì được nấy, hưởng trọn may mắn, tiền tài

Tâm linh - Tử vi 09/05/2022 21:49

Đúng 9h ngày 10/5, 3 con giáp may mắn thăng tiến vinh quang, tiền vàng dư dả, có nhiều cơ hội phất lên làm giàu.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vào 9h ngày 10/5 vận trình hanh thông, tiền của dư dả. Con giáp có những tiến triển tích cực vào thời điểm này. Nếu tích cực, làm việc chăm chỉ thì thu nhập khả quan hơn. Bên cạnh đó, các mối quan hệ của con giáp cũng thăng tiến tích cực. Con giáp gặp được gặp được nhiều người tốt, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bản mệnh trong tương lai.

Vận trình tình cảm hài hòa. Trải qua nhiều sóng gió và cãi vả, các cặp đôi càng thêm thấu hiểu, yêu thương và trân trọng lẫn nhau. Người độc thân sớm tìm được một nửa của mình nhờ đào hoa vượng nâng đỡ.

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Người tuổi Mùi vào 9h ngày 10/5 vận trình hanh thông, tiền của dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thương Quan đem lại những tác động tích cực cho sự nghiệp của người tuổi Thân. Con giáp có thể tiếp tục công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của bất cứ ai. Có thể trong quá trình thực hiện sẽ có chút khó khăn nhưng con giáp vẫn có thể vượt qua thuận lợi miễn là bạn luôn cố gắng, tập trung vào công việc.

Con giáp nên chú ý sức khỏe của mình. Tuy hiện tại bản mệnh không có gì đáng ngại nhưng vẫn nên chăm chỉ luyện tập thường xuyên để duy trì vóc dáng, hạn chế thức khuya, tránh để tinh thần căng thẳng.

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Thương Quan đem lại những tác động tích cực cho sự nghiệp của người tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong vào 9h ngày 10/5 hỷ sự căn tràn, cát tinh soi chiếu. Công việc của con giáp diễn ra suôn sẻ. Thần Tài đem về cho bản mệnh nhiều cơ hội hợp tác, mở rộng quy mô kinh doanh. Bản mệnh nên có niềm tin vào bản thân, mạnh dạn bắt tay ký kết hợp đồng vì cơ hội thành công là rất cao.

Vận trình tài lộc có bước tiến rõ rệt. Đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán sẽ thu về nguồn lợi nhuận lớn hơn.

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Người tuổi Tỵ trong vào 9h ngày 10/5 hỷ sự căn tràn, cát tinh soi chiếu - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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