Tử vi 3 ngày tới (10/7 - 12/7), thần tài cần kề, cát lộc dư dả, 3 con giáp có số phú hào, sự nghiệp thuận lợi, tiền chất đầy nhà, tha hồ 'vơ vét' vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 09/07/2022 19:42

Tử vi 3 ngày tới (10/7 - 12/7), 3 con giáp may mắn sự nghiệp thuận lợi, tiền chất đầy nhà, thuận lợi thăng quan tiến chức.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 3 ngày tới cát lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi. Cuộc sống của con giáp trong thời gian này thuận buồm xuôi gió. Con giáp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và dễ được cấp trên khen ngợi. Vận trình rực rỡ hứa hẹn mang lại tiền bạc cho bản mệnh. Mục tiêu hàng đầu trong tuần này chính là phát triển lĩnh vực tài chính.

Trên phương diện tình cảm, may mắn có Thái Âm cát tinh phù trợ nên người độc thân dễ nhận được sự quan tâm, chú ý của mọi người xung quanh. Hãy mở rộng lòng mình rồi bạn sẽ tìm được người như ý.

con giap may man 1
Người tuổi Mùi trong 3 ngày tới cát lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 3 ngày tới vận trình hanh thông. Tài vận khá thăng tiến, bản mệnh gặp được cơ hội tốt giúp thay đổi cuộc sống, tạo dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định. Nếu may mắn, có khả năng "cá kiếm" được số tiền lớn, đủ để sống sung túc dư dả cho những năm về sau.

Chuyện tình cảm của bản mệnh thuận lợi. Mão và người ấy luôn yêu thương và luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Người đã lập gia đình bước qua rạn nứt, có được hạnh phúc viên mãn.

con giap may man 2
Người tuổi Mão trong 3 ngày tới vận trình hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi may mắn hơn nhiều con giáp khác khi có nhiều quý nhân kề cận trong 3 ngày tới. Vận trình của con giáp được nâng đỡ khá tốt. Chính vì vậy tài vận của bạn có nhiều cơ hội được thăng tiến, công danh thăng vận nên nhờ thế cũng khá dư dả hơn trước.

Đối với con giáp may mằn này hoạt động kinh doanh thì nhiều khả năng công việc thuận lợi, việc lực chọn thời cơ tốt cũng giúp bạn có được những cơ hội thay đổi vận mệnh của mình.

con giap may man 3
Người tuổi Mùi may mắn hơn nhiều con giáp khác khi có nhiều quý nhân kề cận trong 3 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi 10 ngày tới (10/7 - 19/7), ý trời đã định, 3 con giáp tiền vàng dư dả, phát lộc phát tài, hưởng hết vận may, khai thông sự nghiệp, liên tiếp đón nhận tin vui

Tử vi 10 ngày tới (10/7 - 19/7), ý trời đã định, 3 con giáp tiền vàng dư dả, phát lộc phát tài, hưởng hết vận may, khai thông sự nghiệp, liên tiếp đón nhận tin vui

Tử vi 10 ngày tới (10/7 - 19/7), 3 con giáp may mắn phát lộc phát tài, hưởng hết vận may, khai thông sự nghiệp, tận hưởng vinh hoa phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi 3 ngày tới tử vi con giáp may mắn tử vi ngày mới tử vi ngày nay con giáp

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 5 giờ 1 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 5 giờ 4 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng