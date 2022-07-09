Tử vi 10 ngày tới (10/7 - 19/7), ý trời đã định, 3 con giáp tiền vàng dư dả, phát lộc phát tài, hưởng hết vận may, khai thông sự nghiệp, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 09/07/2022 18:55

Tử vi 10 ngày tới (10/7 - 19/7), 3 con giáp may mắn phát lộc phát tài, hưởng hết vận may, khai thông sự nghiệp, tận hưởng vinh hoa phú quý.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 10 ngày tới nhận được nhiều tin tức tốt lành. Con giáp may mắn này đang tự mở cánh cửa thăng tiến cho mình nhờ khả năng nhạy bén, linh hoạt. Cấp trên vô cùng tín nhiệm vì giao nhiệm vụ nào bạn cũng hoàn thành xuất sắc.

Vận trình tình duyên của bạn cũng khá tốt, thậm chí có người nhận thấy vận đào hoa của mình nở rộ. Vốn dĩ bạn đã có sức hút vô cùng lớn với người khác phái, chỉ cần mở lòng sẽ có được lương duyên.

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Người tuổi Tý trong 10 ngày tới nhận được nhiều tin tức tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần phất lên như diều gặp gió trong 10 ngày tới. Con giáp trở nên năng nổ trong công việc và đạt được nhiều thành tích cao. Tử vi cho thấy tài lộc trong ngày khá sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền, thăng tiến. Hãy tin tưởng vào bản thân thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người.

Chuyện tình cảm của con giáp có những bước chuyển biến tích cực. Bạn và người ấy có những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Dù có khó khăn xảy ra, đôi bên cũng thường xuyên trò chuyện và sẻ chia.

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Người tuổi Dần phất lên như diều gặp gió trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cát Tinh chỉ lối nên người tuổi Ngọ có thể xử lý được các vấn đề khó khăn liên quan tới chuyện tiền bạc. Thậm chí, nhiều trường hợp còn may mắn trúng thưởng hoặc được nhận số tiền thưởng lớn trong thời gian này. Bạn có thể xây dựng được những mối quan hệ hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn nhiều trợ lực trong tương lai.

Vận đào hoa đang tới rất gần. Những người độc thân có thể nhận được nhiều sự quan tâm đến từ người khác giới. Nếu đã lập gia đình, bản mệnh có một tổ ấm bình yên.

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Cát Tinh chỉ lối nên người tuổi Ngọ có thể xử lý được các vấn đề khó khăn liên quan tới chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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