Tử vi 3 ngày đầu tuần (18/4 - 20/4), 3 con giáp gặp nhiều may mắn, gặt hái quả ngọt, trở mình thành tỷ phú, công danh sự nghiệp hanh thông mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 17/04/2022 20:48

Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày đầu tuần (18/4 - 20/4), 3 con giáp này hưởng trọn lộc trời, nắm trong tay vận may, bước lên đỉnh vinh quang, công danh sự nghiệp vượng phát.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 3 ngày đầu tuần (18/4 - 20/4) sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp bứt phá vượt bậc, dễ được sếp khen thưởng. Bước vào thời gian này, người tuổi Hợi sẽ được quý nhân phù trợ xung quanh, chắc chắn họ sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp.

Trong 3 ngày đầu tuần (18/4 - 20/4), vận may đang lội ngược dòng, họ có thể trở thành triệu phú ngay lập tức nhờ thần tài chiếu cố. Thời gian này, nếu được tạo điều kiện làm ăn hay đầu tư, tuổi Hợi nên nhanh chóng nắm bắt, có thể sẽ thành đại gia. Người tuổi Hợi vốn là những người sống vì gia đình, số tiền họ kiếm được có thể gánh vác cả gia đình trên vai, giúp họ tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc.

con giap may man 1
Trong 3 ngày đầu tuần (18/4 - 20/4), vận may đang lội ngược dòng, họ có thể trở thành triệu phú ngay lập tức nhờ thần tài chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ gặt hái nhiều may mắn trong 3 ngày đầu tuần (18/4 - 20/4). Đây là thời điểm vận may của tuổi này lội ngược dòng ngoạn mục, mọi khó khăn đều được giải quyết. Theo đó, bước vào thời gian này, người tuổi Ngọ không chỉ gặp may mắn trong sự nghiệp mà tài lộc cũng vượng phát vô cùng.

Tuổi Ngọ may mắn có cục diện Tam Hợp chống lưng, lại thêm nhiều cát tinh chiếu mệnh, vận khí như gấm thêm hoa, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể. Tài lộc nhờ vậy cũng ngày càng hanh thông, thích hợp đầu tư hay kinh doanh, hứa hẹn nhiều bội thu. Dưới sự hậu thuẫn và dìu dắt của quý nhân, con giáp may mắn này đón rất nhiều cơ hội để làm giàu.

con giap may man 2
Người tuổi Ngọ sẽ gặt hái nhiều may mắn trong 3 ngày đầu tuần (18/4 - 20/4) - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày đầu tuần (18/4 - 20/4), cuộc sống tuổi Tuất từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều được nâng lên tầm cao mới. Đặc biệt, vận trình tài lộc trong thời gian tới sẽ có nhiều cải thiện bất ngờ. Từ đó, người tuổi Tuất sẽ tìm được cơ hội tốt trong công việc, ban đầu có chút khó khăn nhưng đây chính là "hũ vàng" mà tuổi Tuất không nên bỏ qua.

Thời gian 3 ngày đầu tuần (18/4 - 20/4), tuổi Tuất có quý nhân và thần tài chiếu cố, chỉ cần nỗ lực và cố gắng không ngừng thì việc xây dựng cuộc sống thăng hoa chỉ trong tầm tay. Nhưng có một điều cần chú ý, trong quá trình mưu cầu tiền bạc phải theo đúng kế hoạch ban đầu, không được đi sai đường, phải đi từng bước, thận trọng và đặc biệt tăng cường đề phòng kẻo bị cám dỗ bởi tiểu nhân.

con giap may man 3
Trong 3 ngày đầu tuần (18/4 - 20/4), cuộc sống tuổi Tuất từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều được nâng lên tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 7 ngày tới (18/4 - 24/4), Cát Thần sủng ái, 3 con giáp này PHÁT TÀI PHÁT LỘC, giàu sang phú quý, may mắn ngút ngàn, vận mệnh thăng hoa

Tử vi 7 ngày tới (18/4 - 24/4), Cát Thần sủng ái, 3 con giáp này PHÁT TÀI PHÁT LỘC, giàu sang phú quý, may mắn ngút ngàn, vận mệnh thăng hoa

Theo dự đoán tử vi 7 ngày tới (18/4 - 24/4), 3 con giáp may mắn này được Cát Thần sủng ái tận trời, nhờ đó mà ăn nên làm ra, cầu được ước thấy, tài lộc, đỏ rực, vận mệnh thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 3 ngày đầu tuần tử vi 3 ngày tới tử vi hôm nay 12 con giáp tử vi tháng 4

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 2 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 3 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 4 giờ 27 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 4 giờ 57 phút trước
Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Tâm sự Eva 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người