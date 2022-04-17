Tử vi 7 ngày tới (18/4 - 24/4), Cát Thần sủng ái, 3 con giáp này PHÁT TÀI PHÁT LỘC, giàu sang phú quý, may mắn ngút ngàn, vận mệnh thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 17/04/2022 17:48

Theo dự đoán tử vi 7 ngày tới (18/4 - 24/4), 3 con giáp may mắn này được Cát Thần sủng ái tận trời, nhờ đó mà ăn nên làm ra, cầu được ước thấy, tài lộc, đỏ rực, vận mệnh thăng hoa.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là người mưu trí, có năng lực, sẽ gặp nhiều cơ hội và thử thách trong cuộc sống. Đặc biệt, một khi thiên thời địa lợi nhân hòa và nếu nắm bắt tốt mọi thứ thì tài lộc và sự nghiệp sẽ khởi sắc, vận rủi sẽ tan biến. Vào 7 ngày tới (18/4 - 24/4), những người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần để thay đổi cục diện.

Theo tử vi 12 con giáp, trong 7 ngày tới (18/4 - 24/4), tuổi Mùi sẽ phải đưa ra một quyết định quan trọng, điều này có ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của bạn. Không những thế, tuổi Mùi cũng sẽ được thần tài chiếu cố trong thời gian tới, câu chuyện một đêm làm giàu rất có thể xảy ra, tạo nền tảng tốt cho sự thăng hoa trong tương lai.

con giap may man 1
Vào 7 ngày tới (18/4 - 24/4), những người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần để thay đổi cục diện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thông minh, khéo léo, luôn cố gắng nỗ lực để hoàn thành mọi việc một cách xuất sắc nhất. Con giáp này luôn phấn đấu để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong 7 ngày tới (18/4 - 24/4), tài vận của con giáp may mắn tuổi Dậu vô cùng hanh thông, có thể nói là đứng đầu trong số 12 con giáp.

Tài phú, tài lộc không ngừng gia tăng, không chỉ do lộc trời ban mà còn do sự nỗ lực và năng lực của bản thân. Theo tử vi 7 ngày tới (18/4 - 24/4), người tuổi Dậu nên tham gia vào việc đầu tư bởi sẽ có quý nhân, bạn bè đem lại những tin tức, cơ hội đầu tư có lợi hiếm ai có được nên sẽ nhanh chóng có được những khoản tiền kếch xù.

con giap may man 2
Trong 7 ngày tới (18/4 - 24/4), tài vận của người tuổi Dậu vô cùng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 7 ngày tới (18/4 - 24/4) cho hay, người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là về vấn đề tài vận cũng có nhiều cải thiện bất ngờ. Trong thời gian này, tuổi Ngọ sẽ cảm nhận được vận may đang dần lội ngược dòng, thần tài lâm môn, quý nhân xuất hiện giúp tuổi Ngọ thay đổi cục diện hiện tại, cụ thể mọi việc suôn sẻ và hanh thông hơn, điều đặc biệt là sẽ tìm được cơ hội để tăng thêm thu nhập.

Theo tử vi 12 con giáp, 7 ngày tới (18/4 - 24/4), con đường làm giàu của tuổi Ngọ cực kỳ suôn sẻ, nếu như ai đó đang có dự định đầu tư hay tham gia vào dự án nào đó thì hãy nhanh chóng bắt tay thực hiện. Thời điểm này, tuổi Ngọ có sao cát tinh cao chiếu, không thành đại gia thì tài khoản cũng nhiều số.

con giap may man 3
Tử vi 7 ngày tới (18/4 - 24/4) cho hay, người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là về vấn đề tài vận  - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (18/4 - 24/4), Thái Dương tỏa sáng, 3 con giáp này được Tài Thần gõ cửa, Quý Nhân theo chân, phú quý kéo đến nhà, may mắn tràn vào cửa

Tử vi tuần mới (18/4 - 24/4), Thái Dương tỏa sáng, 3 con giáp này được Tài Thần gõ cửa, Quý Nhân theo chân, phú quý kéo đến nhà, may mắn tràn vào cửa

Theo tử vi tuần mới (18/4 - 24/4), 3 con giáp này có vầng Thái Dương trên cao tỏa sáng nên được cả Quý Nhân và Thần Tài ban cho nhiều phước lành, tài lộc hanh thông mỹ mãn, tiền của dồi dào, danh lợi song toàn, song hỷ lâm môn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 7 ngày tới 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi tháng 4 tử vi tuần mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 1 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 3 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 4 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 5 giờ 0 phút trước
Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Tâm sự Eva 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ