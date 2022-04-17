Tử vi tuần mới (18/4 - 24/4), Thái Dương tỏa sáng, 3 con giáp này được Tài Thần gõ cửa, Quý Nhân theo chân, phú quý kéo đến nhà, may mắn tràn vào cửa

Tâm linh - Tử vi 17/04/2022 17:15

Theo tử vi tuần mới (18/4 - 24/4), 3 con giáp này có vầng Thái Dương trên cao tỏa sáng nên được cả Quý Nhân và Thần Tài ban cho nhiều phước lành, tài lộc hanh thông mỹ mãn, tiền của dồi dào, danh lợi song toàn, song hỷ lâm môn.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất vốn là người chăm chỉ, siêng năng, chỉ quan tâm đến công việc của mình. Tuổi Tuất tâm niệm cuộc sống vất vả hay sung sướng đều do bản thân mình mà ra. Vì vậy, con giáp này luôn nỗ lực không ngừng để đạt được điều mà mình mong muốn.

Tuổi Tuất sẽ trải qua thời gian vất vả, khó khăn, thậm chí có lúc muốn buông xuôi nhưng nhờ tinh thần lạc quan nên mọi chuyện đều êm đẹp. Bước vào tuần mới (18/4 - 24/4), nhờ sự cố gắng không ngừng mà con giáp may mắn này tích cóp được số tài sản lớn. Từ đó, cuộc sống bước sang một trang mới, thăng hoa rực rỡ, tài vận dồi dào.

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Bước vào tuần mới (18/4 - 24/4), nhờ sự cố gắng không ngừng mà con giáp này tích cóp được số tài sản lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Điềm báo tử vi 12 con giáp cho thấy, tuần mới (18/4 - 24/4) chính là thời điểm tuổi Sửu như con diều no gió, bay cao trên con đường công danh sự nghiệp. Những năm tháng không ngừng phấn đấu, tích lũy kinh nghiệm cuối cùng cũng được đền đáp, bản mệnh từng bước khẳng định và nâng vị thế của mình, luôn được cấp trên đánh giá cao.

Không chỉ thành công, giữ vị trí trọng yếu ở nơi làm việc, con giáp may mắn này còn đầu tư, kinh doanh bên ngoài và thành công lớn. Thu nhập cả chính và phụ đều tăng cao, muốn nghèo cũng khó đấy!

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Tuần mới (18/4 - 24/4) chính là thời điểm tuổi Sửu như con diều no gió, bay cao trên con đường công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi tuần mới (18/4 - 24/4), giai đoạn này được đánh giá là thời gian cát lành đối với người tuổi Ngọ. Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một năm bội thu.

Trong tuần mới (18/4 - 24/4), tuổi Ngọ muốn gì được nấy, cuộc sống cá nhân có nhiều khởi sắc, bên cạnh đó gia đạo cũng bình an và hạnh phúc. Tuổi Ngọ sẽ cảm nhận vận may đang lội ngược dòng, cuộc sống có những tín hiệu tích cực hứa hẹn nửa sắp tới không thành Phượng cũng thành Rồng.

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Trong tuần mới (18/4 - 24/4), tuổi Ngọ muốn gì được nấy, cuộc sống cá nhân có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 9 giờ ngày 18/4, Vận Mệnh An Bài, 3 con giáp này công danh tỏa sáng, sự nghiệp thông thuận, tài chính vượng phát, cuộc sống thăng hoa

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Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp này đón tài lộc nở rộ vào đúng 9 giờ ngày 18/4, nhờ đó mà giàu lên thấy rõ, vận trình hanh thông, phú quý theo chân, vận may thăng cấp.

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