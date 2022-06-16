Tử vi 3 ngày cuối tuần (17/6 - 19/6), ý trời đã định, vận trình lên hương, 3 con giáp phúc khí hưng vượng, sự nghiệp trường tồn, tài lộc bao la, sống đời dư dả, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 16/06/2022 08:33

Tử vi 3 ngày cuối tuần (17/6 - 19/6), 3 con giáp may mắn sự nghiệp vang danh, tiền tài phát đạt, có được cuộc sống giàu sang, sung sướng.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 3 ngày cuối tuần tài lộc hanh thông, tiền vàng dư dả. Sự nghiệp của con giáp thăng tiến nhờ vào tài năng vốn có và tinh thần học hỏi không ngừng. Bản mệnh nhận nhiều tin vui đến từ đồng nghiệp và cấp trên. Bản mệnh có người nâng đỡ, ủng hộ và cùng đồng hành trong mọi công việc nên với nhân lực đã đủ thì chỉ cần triển khai theo đúng kế hoạch nữa thôi.

Chính tài vượng mang tới nguồn thu nhập ổn định cho con giáp này, tuy không quá dồi dào nhưng cũng đủ để bản mệnh chi tiêu. Bạn đang có công việc tốt nên hãy chú ý đầu tư, phát triển kỹ năng nghề nghiệp chứ đừng mải mê tìm thêm việc bên ngoài.

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Người tuổi Thìn trong 3 ngày cuối tuần tài lộc hanh thông, tiền vàng dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vận trình hưng thịnh, cát khí dồi dào trong 3 ngày cuối tuần. Thời thế đổi thay, đây là lúc thích hợp để bạn chuyển mình. Nếu đang ấp ủ kế hoạch hay dự án nào nới. Bản mệnh hãy tìm đúng những người có cùng chí hướng để cùng nhau chia sẻ ý tưởng lớn này. Vận trình đang lên, con giáp có thể thu về những thành tích nhất định.

Tình duyên có phần khởi sắc, người độc thân nhận được không ít lời mời hẹn hò từ người khác phái. Bản mệnh dù là nam hay nữ thì đều có sức hấp dẫn đáng nể khiến người khác phải chủ động thể hiện tình cảm và sự yêu mến đối với mình.

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Người tuổi Hợi vận trình hưng thịnh, cát khí dồi dào trong 3 ngày cuối tuần. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong 3 ngày cuối tuần, người tuổi Sửu vận trình lên hương, làm ăn tấn tới. Con giáp được quý nhân phù trợ, mang đến cơ hội đầu tư để con giáp này phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp. Những đề xuất của bản mệnh sẽ được cấp trên duyệt và thông qua và mang lại lợi nhuận khổng lồ cho tập thể. Vận trình tài lộc tương đối ổn định, con giáp không cần lo nghĩ quá nhiều chuyện chi tiêu.

Đường tình duyên của con giáp rất khởi sắc, mối quan hệ giữa con giáp may mắn này và một nửa yêu thương ngày càng thắm thiết. Đôi bên có thời gian ngồi lại bên nhau và hóa giải mọi hiểu lầm, mở ra một tương lai hạnh phúc.

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Trong 3 ngày cuối tuần, người tuổi Sửu vận trình lên hương, làm ăn tấn tới - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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