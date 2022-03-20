Tử vi 3 ngày cuối tháng 3/2022, top con giáp "hốt trọn" lộc ơn trên ban cho, tiền xài thả ga mà không lo nghĩ nhiều

Tâm linh - Tử vi 20/03/2022 13:09

Thu nhập của bạn trong thời điểm này tăng lên chóng mặt. Số dư trong tài khoản tăng lên chạm đỉnh.

Tuổi Dậu

3 ngày cuối tháng 3/2022 có Tam Hội giúp đỡ nên công việc của Dậu hơn hẳn mọi ngày. Người làm tự do thêm phần quyết đoán, linh hoạt hơn khi giải quyết các vấn đề vướng mắc tồn đọng từ lâu. Công việc có nhiều cơ hội thăng tiến nhưng tuổi này chớ nên khoe khoang trong thời gian tới nhé.

 

Chính Ấn chiếu mệnh nên Dậu là người sống biết điều, coi trọng tình cảm. Bạn hay làm người chịu thiệt thòi trong các mối quan hệ nên không được người ta coi trọng. Mọi người luôn nghĩ việc bạn hy sinh là điều đương nhiên, thật nực cười.

 

Hai hành Kim tương hòa khuyên Dậu hãy cứ làm tốt việc của mình, công sức đều sẽ được ghi nhận xứng đáng, tiền bạc sẽ tự đến. Bất kể ai có nói gì thì bạn cũng nên bỏ ngoài tai, ai nói người ấy nghe, bạn cứ mặc kệ.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn trong thời điểm cuối tháng 3/2022. Sự nghiệp của họ có tiến triển mới, có quý nhân mới xuất hiện trong cuộc sống nên khó khăn cũng dễ dàng hóa giải, tài lộc thêm bền chặt.

Tử vi 3 ngày cuối tháng 3/2022, top con giáp 'hốt trọn' lộc ơn trên ban cho, tiền xài thả ga mà không lo nghĩ nhiều - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Năm mới, cuộc sống của con giáp tuổi Tỵ sẽ ổn định hơn, hiệu quả công việc ngày càng tốt hơn, được có khả năng thăng chức, tất nhiên, từ đó thu nhập cũng sẽ dồi dào hơn.

Họ cũng gặt hái thêm được nhiều tài lộc ở nơi làm việc, kinh doanh phát tài. Năm 2022 đối với con giáp tuổi Tỵ có thể nói là "rủng rỉnh", cuộc sống khá dư dả.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi cũng là một trong những con giáp sẽ gặp may trong những ngày cuối tháng 3. Trong năm 2022, họ sẽ gặp không ít khó khăn, trắc trở trong công việc cũng như đường tình duyên. Tuy nhiên, chính trong những hoàn cảnh này, họ sẽ nhận được sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần từ những người bạn tốt.

Vào năm 2022, đối với người tuổi Hợi, không chỉ là một năm đột phá về công việc mà họ còn nhận được nhiều cơ hội hơn trong chuyện tình cảm. Cùng với sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp, bạn sẽ có được một công việc có mức lương cao hơn, gặp được đối tượng phù hợp với mình cũng như bắt đầu một dự án kinh doanh đầy hứa hẹn.  

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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