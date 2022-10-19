Tử vi 3 ngày (20, 21 và 22/10): Nhà ai có 3 con giáp này thì hứng hết lộc trời, tiền vào như nước, bạc chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 10:15

Tử vi dự báo rằng trong 3 ngày này, những con giáp dưới đây nhận được may mắn, có thể lan tỏa phúc khí đến mọi người xung quanh.

 

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu luôn điềm đạm, cẩn trọng. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ luôn chăm chỉ, tận tâm nên được nhiều người tin tưởng. Thời gian đầu tháng 9, người tuổi Sửu bị hung tinh chiếu mệnh nên ảnh hưởng nhiều đến tài vận. Họ cố gắng nhiều nhưng không được ghi nhận.

Tử vi 3 ngày (20, 21 và 22/10): Nhà ai có 3 con giáp này thì hứng hết lộc trời, tiền vào như nước, bạc chất đầy kho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trong 3 ngày này vận may của con giáp tuổi Sửu tăng lên, tai qua nạn khỏi. Tiền bạc vì thế chảy ào ào về túi. Cho dù ngồi ở nhà thì con giáp này vẫn có thể kiếm được một khoản kha khá. Đây là lúc mà Sửu có thể tính toán đầu tư. Như vậy thì tiền bạc sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu chăm chỉ, siêng năng, cần mẫn, không ngừng nỗ lực cố gắng từng ngày để tìm kiếm cơ hội để đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Dậu có tham vọng và nghị lực vượt trội, họ bằng lòng đối mặt với sóng gió, thậm chí đánh đổi mọi thứ để xây dựng cuộc sống viên mãn mà vạn người ao ước.

Tử vi 3 ngày (20, 21 và 22/10): Nhà ai có 3 con giáp này thì hứng hết lộc trời, tiền vào như nước, bạc chất đầy kho - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày này, tuổi Dậu làm gì thành đó, bách phát bách trúng, sự nghiệp không chỉ vững chắc ổn định mà tài vận còn dồi dào. Đặc biệt, từ nửa cuối tháng 9, khi mọi thứ đều ổn định thì tuổi Dậu sẽ được tận hưởng sự viên mãn trong tâm hồn, cuộc sống trở nên vui vẻ và hoan hỷ mỹ mãn.

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân có năng lực, ý chí phấn đấu vững bền và không ngừng tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Họ không bao giờ nản chí, luôn tin rằng mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng, dẫu cho thời gian có bao lâu đi chăng nữa thì họ cũng sẽ kiên định chờ đợi. 

Tử vi 3 ngày (20, 21 và 22/10): Nhà ai có 3 con giáp này thì hứng hết lộc trời, tiền vào như nước, bạc chất đầy kho - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong 3 ngày này tuổi Thân không nản lòng trước khó khăn, họ luôn cố gắng ra sức để vượt qua mọi trở ngại. Nửa cuối tháng 9 này, tuổi Thân sẽ có vận may lội ngược dòng. Cụ thể, tuổi Thân sẽ được thần tài và quý nhân liên tục ghé thăm nhà, mọi khó khăn sẽ được giải quyết, cơ hội vàng đổi đời đang ở phía trước. Người tuổi Thân hãy làm việc chăm chỉ, kiên trì ắt sẽ đạt được thành tựu như mong đợi, bước qua tháng 11 thì có khả năng càng tụ khí, tụ tài.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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