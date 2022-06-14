Tử vi 2 ngày tới (15/6 - 15/6), Hung Tinh soi chiếu, tiền bạc lâm nguy, 3 con giáp liên tiếp mắc sai lầm, tài lộc sa sút, sự nghiệp tàn lụi, vướng nhiều thị phi

Tử vi 2 ngày tới (15/6 - 15/6), 3 con giáp may mắn tài lộc sa sút, sự nghiệp tàn lụi, vướng nhiều tranh chấp, mâu thuẫn với người xung quanh.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong 2 ngày tới vận trình u ám. Con giáp phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Phá đem lại. Do đó, bản mệnh cần hết sức cẩn thận khi bắt tay vào công việc, đồng thời không nên tin người quá dễ dàng, bởi đó có thể là kẻ tiểu nhân xuất hiện gây trở ngại cho công việc.

Chuyện tình cảm không thuận lợi. Cả hai trong lúc kích động, nói ra những lời điều không nên nói, đôi bên cùng công kích lẫn nhau. Mối quan hệ tình cảm bao lâu trong phút chốc bị rạn nứt phũ phàng.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tý trong 2 ngày tới vướng phải nhiều thị phi không đáng có. Con giáp xui xẻo này phải lưu ý nhìn trước ngó sau, quan sát kĩ lưỡng, chớ nên vội vàng hấp tấp mà ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân. Tốt nhất bản mệnh không nên di chuyển xa hoặc tới những nơi đông đúc hay địa hình hiểm trở trong ngày hôm nay.

Đường tình duyên của con giáp không khởi sắc. Người độc thân vẫn còn khá thu mình, không muốn kết giao với những người xung quanh. Đời sống vợ chồng không được như ý.

Người tuổi Tý trong 2 ngày tới vướng phải nhiều thị phi không đáng có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 2 ngày tới làm gì cũng xui xẻo. Con giáp này nhiệt tình giúp đỡ người khác nhưng lại không biết được sự thật đằng sau đối phương chỉ là muốn lợi dụng lòng tốt của mình nên chính bản thân phải chịu tổn thương.

Những kẻ xấu lòng chỉ nhìn thấy những điều mà họ có thể lợi dụng từ con giáp chứ không quan tâm tới việc bản mệnh nghĩ như thế nào khi bị phản bội cả. Con giáp này nên tỉnh táo, chọn bạn mà chơi chứ đừng để mình bị kẻ xấu lợi dụng.

Tuổi Hợi

ngũ hành Kim Hỏa xung khắc nhắc nhở vì tuổi Tỵ vì chủ quan mà có thể vướng vào rắc rối liên quan tới tiền bạc. Nếu bản mệnh không tìm được phương hướng thì nên tìm người lớn tuổi có kinh nghiệm để hỏi xin ý kiến, họ sẽ có thể giúp bản mệnh trong một số việc nhất định.

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