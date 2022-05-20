Tử vi 2 ngày cuối tuần (21/5-22/5), vận may bùng nổ, những con giáp sau được Thần Tài sủng ái, bề trên độ trì, cầu được ước thấy, tiền lẫn tình ngập lối

Tâm linh - Tử vi 20/05/2022 20:48

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Thần Tài sủng ái, bề trên độ trì, cầu được ước thấy, tiền lẫn tình ngập lối trong 2 ngày cuối tuần.

Tuổi Dần 

Con giáp may mắn này sẽ có vận may bùng nổ, buôn may bán đắt và cầu được ước thấy. Vậy nên, bạn được hưởng phúc lớn trời ban nên làm ăn phát đạt, phú quý nhiều vô kể. Ngoài ra, bạn cũng muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn Dần sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.

Với các cặp đôi thì có thể sắp tới sẽ có thêm những bước tiến mới, có thể sẽ là tin cưới hỏi, về ra mắt 2 bên gia đình. Dần hãy làm theo lời trái tim mình mách bảo, đừng lo ngại những chuyện không biết bao giờ mới tới.  Người độc thân rất được lòng và có nhiều người ngỏ lời, nhưng bạn nên cẩn thận hơn, lúc nào có cảm giác băn khoăn thì hãy nhờ các bạn nam hoặc bạn bè giúp làm rõ, người ngoài nhìn vào sẽ rõ hơn.

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Người tuổi Dần sẽ có vận may bùng nổ, buôn may bán đắt và cầu được ước thấy - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ ngày càng rộng mở, thăng hoa với nhiều cột mốc đáng nhớ như thăng lên vị trí lãnh đạo, mở ra công ty riêng, thu về tiền tỷ mỗi quý. Con giáp này cũng hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo cạn. Thời điểm này bạn phát huy năng lực khá tốt, đưa ra nhiều ý tưởng độc đáo và được đánh giá cao. Ngay cả đối thủ cạnh tranh cũng phải thể hiện sự nể phục với bạn.

Ngoài ra, các mối quan hệ xã hội phát triển cũng giúp con giáp tìm được tri kỷ của đời mình, cùng nhau đi tiếp trên con đường tương lai phía trước. Con giáp may mắn này có thể nói là cứ tha hồ nằm rung đùi hưởng phúc.

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Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ ngày càng rộng mở, thăng hoa với nhiều cột mốc đáng nhớ - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Con đường tài vận của người tuổi Ngọ vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi ắt thu nhập gia tăng trong 2 ngày cuối tuần. Sự nghiệp của bạn thăng hoa, bùng nổ, ai làm công sở thì được đồng nghiệp giúp đỡ, cấp trên trọng dụng, đề bạt. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh thì thu về bao nhiêu bản hợp đồng béo bở, lợi nhuận tăng đột biến.

Chuyện tình yêu của bạn chắc chắn sẽ khởi sắc. Tình yêu ngọt ngào được chờ đợi bấy lâu chỉ chực chờ dành cho người độc thân. Nếu đã có đối tượng trong lòng, bạn cũng có thể sử dụng sức mạnh của người thân, bạn bè để tạo nên một bầu không khí tỏ tình chân thành và đẹp đẽ.

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Con đường tài vận của người tuổi Ngọ vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi ắt thu nhập gia tăng  - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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