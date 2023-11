Tử vi 2 ngày cuối tuần (21/5-22/5), vận may bùng nổ, những con giáp sau được Thần Tài sủng ái, bề trên độ trì, cầu được ước thấy, tiền lẫn tình ngập lối

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ có vận may bùng nổ, buôn may bán đắt và cầu được ước thấy. Vậy nên, bạn được hưởng phúc lớn trời ban nên làm ăn phát đạt, phú quý nhiều vô kể. Ngoài ra, bạn cũng muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn Dần sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.

Với các cặp đôi thì có thể sắp tới sẽ có thêm những bước tiến mới, có thể sẽ là tin cưới hỏi, về ra mắt 2 bên gia đình. Dần hãy làm theo lời trái tim mình mách bảo, đừng lo ngại những chuyện không biết bao giờ mới tới. Người độc thân rất được lòng và có nhiều người ngỏ lời, nhưng bạn nên cẩn thận hơn, lúc nào có cảm giác băn khoăn thì hãy nhờ các bạn nam hoặc bạn bè giúp làm rõ, người ngoài nhìn vào sẽ rõ hơn.