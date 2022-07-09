Tử vi 13 ngày tới (10/7 - 22/7), vận may kéo đến, xua tuổi điềm xui, 3 con giáp rơi trúng kho vàng, khai sáng sự nghiệp, tài lộc hanh thông, phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 09/07/2022 22:49

Tử vi 13 ngày tới (10/7 - 22/7), 3 con giáp may mắn khai sáng sự nghiệp, tài lộc dư dả, phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Tý

Vận trình của tuổi Tý trong 13 ngày tới tài lộc hưng thịnh. Bản mệnh nên tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy vận trình sự nghiệp tiến được bước nào hay bước đó. Thần may mắn giúp con giáp dễ dàng hoàn thành được các mục tiêu đã đặt ra trước đó mà không cần phải tốn nhiều công sức. 

Mối quan hệ giữa con giáp may mắn này với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mỗi khi gặp khó khăn, bạn tin tưởng người đó luôn ủng hộ mình.

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Vận trình của tuổi Tý trong 13 ngày tới tài lộc hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 13 ngày tới vận trình hanh thông sáng sủa. Công việc dù không thể tránh được những khó khăn nhưng con giáp vận vượt qua và đạt được thành tích nhất định.  Con đường tài lộc không có gì cản trở. Nguồn thu nhập rủng rỉnh mang lại cho bản mệnh cuộc sống dư dả, giàu sang. 

Trong tình cảm, bản mệnh rất thấu hiểu nửa kia của mình, thậm chí mỗi lần mâu thuẫn là một lần đôi bên quý trọng nhau nhiều hơn. Cặp đôi nhận nhiều lời chúc phúc từ mọi người.

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Người tuổi Thân trong 13 ngày tới vận trình hanh thông sáng sủa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trog 13 ngày tới được Thần Tài chiếu cố. Những vấn đề bất ngờ nảy sinh được xử lý gọn gàng, con giáp khiến nhiều người phải ngạc nhiên vì năng lực của mình. Thu nhập tăng lên không ngừng. Nếu biết nắm bắt cơ hội, bản mệnh sẽ đổi đời trong nay mai. Ngoài ra, những khoản đầu từ bí mật trước đó của con giáp cũng sinh lãi nhanh chóng, tiền bạc rủng rỉnh, tha hồ chi tiêu.

Chuyện tình cảm của bạn trong thời gian này có nhiều hứa hẹn. Con giáp độc thân đón chờ hạnh phúc viên mãn. Dự đoán, người gặp gỡ bạn sẽ mang lại cho bạn niềm vui.

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Người tuổi Tuất trog 13 ngày tới được Thần Tài chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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