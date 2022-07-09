Tử vi 7 ngày tới (10/7 - 16/7), sau cơn mưa trời lại sáng, 3 con giáp sự nghiệp khởi sắc, phất lên phát tài, của cải đầy kho, ôm trọn vận may, phúc đức trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 09/07/2022 21:56

Tử vi 7 ngày tới (10/7 - 16/7), 3 con giáp may mắn sự nghiệp khởi sắc, phất lên phát tài, làm ăn hanh thông phát đạt.

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán, người tuổi Mùi trong 7 ngày tới làm gì cũng vô cùng thuận lợi. Con giáp nếu biết chọn những công việc cần ưu tiên và lập kế hoạch tốt. Về mặt tài chính, con giáp có cơ hội đạt được nhiều tiền bạc trong thời gian nay nhưng rất có thể sẽ phải chi tiêu cho nhu cầu của người thân cũng nhiều.

Các mối quan hệ với người khác khá tốt, con giáp may mắn thu nhập và cơ hội nghề nghiệp cũng rất tốt. Tuy nhiên, bản mệnh nên thận trọng sức khỏe.

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Tử vi dự đoán, người tuổi Mùi trong 7 ngày tới làm gì cũng vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 7 ngày tới làm gì cũng thuận lợi. Vận thế của con giáp tăng cao, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài về nhà. Con giáp vốn không màng danh lợi, không thích vì lợi ích mà phải bôn ba. Thế nhưng trời sinh may mắn, bản mệnh không muốn bôn ba cũng có phúc lộc, tiền tài tự tìm đến cửa.

Con giáp cát tường phú quý, cuộc sống nhiều niềm vui, tự tin nói cười không dứt. Đường tình duyên từ đây cũng viên mãn. Con giáp và nửa kia tình cảm lâu bền khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Người tuổi Mão trong 7 ngày tới làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 7 ngày tới tài lộc rực rỡ, sự nghiệp an ổn. Những kế hoạch bản mệnh đặt ra đều đang tiến triển vô cùng thuận lợi. Tiền tải của cải cũng vì thế mà liên tiếp đổ về nhà, con giáp không có gì phải phàn nàn hay buồn khổ. Bản mệnh sống trong nhung lụa, giàu sang.

Về vận tình cảm cũng có những tin vui đặc biệt với người độc thân. Đây là cơ hội tốt để bạn bày tỏ tình cảm với đối tượng mà bạn đang yêu thích đấy. Các cặp đôi có điều kiện thể hiện tình cảm và sự yêu thương, gắn kết tình cảm theo cách tự nhiên nhất.

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Người tuổi Thân trong 7 ngày tới tài lộc rực rỡ, sự nghiệp an ổ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

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