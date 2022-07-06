Tử vi 12 ngày tới (7/7 - 18/7), Thần Tài ưu ái, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, tài lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 06/07/2022 17:09

Tử vi 12 ngày tới (7/7 - 18/7), 3 con giáp may mắn làm ăn suôn sẻ, tài lộc đầy kho, công danh vững bước, muốn gì được nấy.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 12 ngày tới vận khí hanh thông, cát lộc dư dả. Đường sự nghiệp của bạn thuận lợi, hanh thông. Con giáp còn có quý nhân kề bên hỗ trợ nên phần nhiều là may mắn và an lành. Hãy nắm bắt cơ hội công tác, xuất hành để có hợp đồng, thương vụ làm ăn mới. Bạn sẽ tìm ra giải pháp mới trong khó khăn, xoay sở giỏi nên vấn đề tiền bạc sẽ được giải quyết.

Trong chuyện tình cảm, có vẻ như con giáp đã tìm được người hợp ý và có suy nghĩ tới việc tiến xa hơn chứ không chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè. Hãy chủ động đưa ra một vài tín hiệu để xác nhận tình cảm đối phương đang dành cho mình.

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Người tuổi Dậu trong 12 ngày tới vận khí hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 12 ngày tới gặp nhiều may mắn. Vận trình tăng tiến, tài lộc bùng nổ không ngừng. Có thể nói, đây là một trong những thời điểm con giáp may mắn nhất trong năm. Bản mệnh đừng vội từ bỏ mà hãy cố hết sức để đạt được nhiều thành công vang dội. Nếu bạn thấy khó khăn, con giáp có thể hỏi xin ý kiến của những người tin cậy để có cái nhìn đa chiều hơn, đảm bảo kết quả sau cùng là viên mãn nhất. 

Chuyện tình cảm của bạn cũng khá tốt. Bạn và nửa kia luôn yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Người độc thân có thể gặp được nhân duyên trời định.

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Người tuổi Tuất trong 12 ngày tới gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 12 ngày tới phúc khí hanh thông, tài lộc có đủ. Sự nghiệp của con giáp may mắn không đáng lo vì có Thiên Quan phù trợ. Bản mệnh có chỗ đứng vững vàng, chủ động đảm nhiệm những công việc mang tính thử thách cao để tự tạo cơ hội thể hiện năng lực bản thân.

Về tài chính, thu nhập chính của con giáp ổn định và ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, bạn không nên phung phí và hãy tìm cách để tiền đẻ ra tiền.

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Người tuổi Mùi trong 12 ngày tới phúc khí hanh thông, tài lộc có đủ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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