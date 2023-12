Tử vi 10 ngày tới (20/6-29/6), những con giáp được Thần Phật 'nâng khăn sửa túi', công việc kiếm bộn tiền, danh lợi lưỡng toàn, hạnh phúc viên mãn

Đường công danh sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ trở nên hanh thông thuận lợi hơn hẳn trong 10 ngày tới. Những thành quả bước đầu mà bạn mang về cho tập thể được đánh giá cao. Đây là bước đệm để bạn bứt phá một cách đầy ngoạn mục trong thời gian tới.

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ trở nên hanh thông thuận lợi hơn hẳn trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

May mắn tiếp tục tìm đến người tuổi Dậu với sự ủng hộ của Thần Phật, bản mệnh được trao tay những cơ hội kiếm tiền hiếm có. Nhất là với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán hay nghề tự do đều có thể cân nhắc và đưa ra lựa chọn cho riêng mình. Do đó, bạn đừng để bản thân phải hối tiếc vì bất cứ điều gì.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của người tuổi Dậu vô cùng êm đẹp dưới sự che chở của Tam Hợp. Nhưng các cặp vợ chồng thay vì những cuộc hẹn bên ngoài, bạn sẽ muốn cả hai trải qua những giây phút lãng mạn tại ngôi nhà của mình. Đồng thời, bạn có nhiều cảm hứng và năng lượng để theo đuổi một lối sống lành mạnh.