Tử vi 10 ngày tới (20/6-29/6), những con giáp được Thần Phật 'nâng khăn sửa túi', công việc kiếm bộn tiền, danh lợi lưỡng toàn, hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 19/06/2022 09:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Thần Phật 'nâng khăn sửa túi', công việc kiếm bộn tiền, danh lợi lưỡng toàn, hạnh phúc viên mãn trong 10 ngày tới.

Tuổi Sửu

Đường công danh sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ trở nên hanh thông thuận lợi hơn hẳn trong 10 ngày tới. Những thành quả bước đầu mà bạn mang về cho tập thể được đánh giá cao. Đây là bước đệm để bạn bứt phá một cách đầy ngoạn mục trong thời gian tới.

Ngoài ra, người tuổi Sửu cải thiện đời sống tình cảm, những ai đang độc thân cần mạnh dạn mạo hiểm hơn mới tìm được nhân duyên ưng ý. Các cặp đôi, mặt khác, có thể có những trải nghiệm hẹn hò mới mẻ và đầy nóng bỏng.

Tử vi 10 ngày tới (20/6-29/6), những con giáp được Thần Phật 'nâng khăn sửa túi', công việc kiếm bộn tiền, danh lợi lưỡng toàn, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ trở nên hanh thông thuận lợi hơn hẳn trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

May mắn tiếp tục tìm đến người tuổi Dậu với sự ủng hộ của Thần Phật, bản mệnh được trao tay những cơ hội kiếm tiền hiếm có. Nhất là với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán hay nghề tự do đều có thể cân nhắc và đưa ra lựa chọn cho riêng mình. Do đó, bạn đừng để bản thân phải hối tiếc vì bất cứ điều gì.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của người tuổi Dậu vô cùng êm đẹp dưới sự che chở của Tam Hợp. Nhưng các cặp vợ chồng thay vì những cuộc hẹn bên ngoài, bạn sẽ muốn cả hai trải qua những giây phút lãng mạn tại ngôi nhà của mình. Đồng thời, bạn có nhiều cảm hứng và năng lượng để theo đuổi một lối sống lành mạnh.

Tử vi 10 ngày tới (20/6-29/6), những con giáp được Thần Phật 'nâng khăn sửa túi', công việc kiếm bộn tiền, danh lợi lưỡng toàn, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2
May mắn tiếp tục tìm đến người tuổi Dậu với sự ủng hộ của Thần Phật - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 10 ngày tới, mọi việc của người tuổi Ngọ sẽ trở nên thuận lợi hơn. Dù là đang đi làm hay đang ngồi trên ghế nhà trường thì thành tích của bạn cũng khiến cho không ít người phải trầm trồ thán phục. Thiên Tài ghé thăm, thu nhập của bản mệnh gia tăng đáng kể trong ngày này. Đây có là nguồn thu nhập phụ từ nghề tay trái của bạn, cũng có thể là khoản tiền do may mắn trúng thưởng trúng số đem lại. 

Người độc thân có thể tìm thấy một nửa cho mình trong thời gian tới. Những nét cá tính độc đáo của bạn hấp dẫn đối phương, hãy cho cả hai một cơ hội để trò chuyện và cùng tìm hiểu thêm về nhau. Các cặp đôi dù bận rộn cũng dành cho nhau không ít thời gian, cùng chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống thường nhật, tình cảm vì thế mà càng thêm gắn kết.

Tử vi 10 ngày tới (20/6-29/6), những con giáp được Thần Phật 'nâng khăn sửa túi', công việc kiếm bộn tiền, danh lợi lưỡng toàn, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3
Mọi việc của người tuổi Ngọ sẽ trở nên thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

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