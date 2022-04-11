Tử vi 10 ngày tới (12/4 - 21/4), Thần Tài ban lộc, lấy rổ hứng tiền, 3 con giáp may mắn liên miên, vận trình phát đạt, đón nhận tin vui bất ngờ từ phương xa

Tâm linh - Tử vi 11/04/2022 01:19

Tử vi 10 ngày tới (12/4 - 21/4), 3 con giáp may mắn sự nghiệp lên hương, tiền bạc dư dả, chạm đến những thành công vang dội trong sự nghiệp .

Tuổi Dậu

Trong 10 ngày tới, công việc của người tuổi Dậu đang tiến triển thuận lợi. Con giáp may mắn này muốn làm thứ đều tốt nhất nên luôn chú tâm vào công việc, tận dụng hết khả năng của mình để chạm đến thành tựu nhất định. Nếu có bất trắc xảy ra, bản mệnh vẫn có cách khắc phục nhanh chóng nên hầu như không có gì ngăn cản được bạn.

Con giáp có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này. Nhìn chung, vận trình sắp tới của con giáp không có gì đáng ngại.

con giap may man 1
Trong 10 ngày tới, công việc của người tuổi Dậu đang tiến triển thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ đón nhận nhiều tin tức tốt lành trong 10 ngày tới. Sự nghiệp tiến triển vô cùng suôn sẻ mang về cho con giáp nguồn tài lộc dồi dào. Bạn có thêm nhiều cơ hội để mở rộng quy mô làm ăn, ngày càng củng cố vị thế của mình. Bản mệnh có thể sẽ đạt được những bước tiến mới trên con đường sự nghiệp của mình nên đừng do dự chần chừ mà hãy bắt đầu ngay và luôn.

Sức khỏe không có gì đáng ngại, con giáp cảm thấy tinh thần thoải mái, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thử thách phía trước. Mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp xứng đáng nên Tỵ hãy vững tin và cố gắng hết mình nhé.

con giap may man 2
Người tuổi Tỵ đón nhận nhiều tin tức tốt lành trong 10 ngày tớ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 10 ngày tới, Thìn tài lộc phát đạt, ước gì được nấy. Tiền bạc khá ổn định, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính. Tuy nhiên, những nghề tay trá của bạn cũng khá triển vọng và đang có dấu hiệu thăng tiến. Thìn nên tận dụng cơ hội để tập trung làm giàu. Bạn được dự đoán là sẽ có cơ hội thay thời đổi vận trong tương lai.

Dự báo, gia đình bạn sẽ có tin vui nho nhỏ. Những mối quan hệ bạn bè sẽ giúp đỡ cho bạn rất nhiều. Người đang yêu mà có xích mích thì nên chủ động giảng hòa trong thời gian này.

con giap may man 3
Trong 10 ngày tới, Thìn tài lộc phát đạt, ước gì được nấy - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Vào 12h ngày 12/4, vận trình rực sáng, tài lộc căng tràn chạm đỉnh, 3 con giáp có quý nhân phù trợ, hóa nguy thành an, sự nghiệp thăng hạng, may mắn đủ đường

Vào 12h ngày 12/4, vận trình rực sáng, tài lộc căng tràn chạm đỉnh, 3 con giáp có quý nhân phù trợ, hóa nguy thành an, sự nghiệp thăng hạng, may mắn đủ đường

Vào 12h ngày 12/4, 3 con giáp may mắn sự nghiệp lên hương, vận trình suôn sẻ, có được những cơ hội thăng tiến bất ngờ. Bản mệnh hãy tận dụng thời cơ để phất lên giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn tử vi 10 ngày tới

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 22 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 49 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền