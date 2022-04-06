Từ tháng 4 đến tháng 7: Top con giáp phúc phần đầy nhà, vận đỏ như son, tha hồ hốt bạc, tiền xài thả ga "thức trắng đêm để đếm tiền"

Tâm linh - Tử vi 06/04/2022 08:16

Thời điểm 3 tháng tới những con giáp này tha hồ hốt vàng hốt bạc, tiền cứ vơi lại đầy thoải mái tiêu xài tới cuối năm 2022.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là những người lạc quan, vui vẻ và yêu đời. Họ cũng thông minh, nhanh trí như những chú khí vậy. Con giáp này mang số mệnh giàu sang, phú quý. Dù xuất thân trong những gia đình nghèo, họ vẫn không ngừng vươn lên để cải thiện cuộc sống.

Bước vào thời điểm 3 tháng tới, người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Khi cơ duyên đến, họ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền.

Sau nhiều khó khăn, chật vật, họ từng bước vươn lên chứng tỏ khả năng của bản thân và được cấp trên trọng dụng. Ngoài ra, người cầm tinh con khỉ cũng có vận đào hoa đỏ thắm. Trong 3 tháng tới, người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình.

Những người đã có đôi có cặp nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Tuổi Dậu

Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi Dậu đã là những người có tính tình nhiệt tình, cởi mở, rất dễ làm quen với mọi người. 

Thêm vào đó, họ thường là người có vẻ ngoài nổi bật, vì thế mà những người chủ động tiếp cận họ có rất nhiều, mà họ cũng không ngại mở rộng thêm các mối quan hệ.

 

Từ tháng 4 đến tháng 7: Top con giáp phúc phần đầy nhà, vận đỏ như son, tha hồ hốt bạc, tiền xài thả ga 'thức trắng đêm để đếm tiền' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhờ tính cách và vẻ ngoài của mình, họ có thể đạt được nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống mà người khác phải mơ ước.

 

Con giáp may mắn này sẽ trải qua một cuộc đời đa phần là thuận lợi, chẳng mấy khi phải phiền lo về vấn đề gì, vì vậy mà cuộc sống với họ chính là một sự hưởng thụ, mỗi ngày của họ sẽ trôi đi một cách nhẹ nhàng và vui vẻ, và việc của họ chỉ là sống làm sao cho hết mình mà thôi.

 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có thể sẽ được quý tinh phù trợ nên mau mắn phát tài 3 tháng tới. Kim Đẩu tinh mang theo điềm báo tài lộc thấy rõ, có thể ban đầu con giáp này sẽ phải chịu khá nhiều cực khổ, vất vả mệt nhọc trăm bề nhưng tới sau đó, bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng với đóng góp của mình.

Những kinh nghiệm và nghị lực vượt lên khỏi nghịch cảnh khiến cho người tuổi Sửu trở nên mạnh mẽ hơn, cũng khiến cho cuộc sống của bạn có thêm nhiều màu sắc. Vượt qua được những cửa ải chông gai kia, bản mệnh được trui rèn cả về tinh thần và năng lực.

Cố gắng để vượt qua gian khó, người tuổi Sửu từ đó sẽ đón nhận tài vận thăng cấp bất ngờ, luôn đi lên theo chiều hướng tích cực, tiền bạc tiêu xài thoải mái chẳng cần phải lo nghĩ gì nhiều. Công việc cũng mang tới nguồn thu nhập càng ngày càng gia tăng. Thêm cả quý nhân phù trợ, có thể nói việc kiếm tiền đối với những chú Trâu dễ như trở bàn tay, cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng tiến không ngừng, khiến bao người xung quanh đỏ mắt ghen tị.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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