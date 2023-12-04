Từ ngày mai 5/12 đến 15/12, 3 con giáp làm ăn khấm khá, đếm tiền mệt nghỉ, thu nhập chạm đỉnh, giàu có hết phần thiên hạ

Từ ngày mai 5/12 đến hết 15/12, người tuổi Thân hôm nay bạn quá vui vì dự án thành công hơn cả mong đợi.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân rực rỡ, nhiều dự án thành công vang dội.

Tài lộc: Tiết kiệm chính đáng, làm việc cẩn trọng.

Sức khoẻ: Nghỉ ngơi nhiều, tẩm bổ bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nếu trước đây tuổi Thìn gặp nhiều xui xẻo thì từ 5/12 nay đến 15/12, bản mệnh sẽ rũ sạch vận xui, mở đường đón tài lộc. Trong thời gian, cuộc sống tuổi Thìn ngày một thăng hoa. Con giáp này đón nhận cơ hội phát triển, thu nhập ngày một tăng lên, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, cả công việc lẫn cuộc sống đều thuận lợi.

Bản mệnh tập trung hết sức trong công việc và có thể đạt được những điều mà mình mong muốn. Con giáp này càng nỗ lực thì thành quả nhận về càng tốt đẹp. Chuyện tình cảm của người tuổi Thìn cũng có dấu hiệu thăng hoa, viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Từ ngày mai 5/12 đến hết 15/12, tuổi Dậu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhờ thế mà sẽ được nhiều người công nhận và ngưỡng mộ. Con giáp này cảm thấy tràn đầy động lực để tiến về phía trước mỗi ngày.

Chuyện hợp tác làm ăn cũng có những bước tiến tích cực. Bản mệnh đưa ra những nhận định chính xác và được nhiều người ủng hộ. Mọi người hợp tác ăn ý nên hiệu quả kinh tế cũng có thể thấy được ngay lập tức.

Tuy nhiên con giáp này cần quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Dù ở lứa tuổi nào đi nữa, bản mệnh cũng không nên lao động hoặc tập thể dục thể thao quá sức.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.