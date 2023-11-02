Từ ngày 3/11 đến 13/11, những con giáp này gặp thời vận tốt, công danh lẫy lừng, tưng bừng hỷ sự, cuộc sống viên mãn, giàu sang

Tâm linh - Tử vi 02/11/2023 08:15

Hãy cùng xem con giáp nào đón nhiều tài lộc nhất từ ngày 3/11 đến 13/11.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ vốn là những người được trời phú sự thông minh nhanh nhẹn. Họ thích cuộc sống tự do, sẵn sàng đối mặt với thử thách để chứng minh bản thân mình. Tuy nhiên, đôi khi con giáp này hơi quá hiếu thắng và nóng vội nên để cơ hội tuột mất khỏi tay.

Từ ngày 3/11 đến 13/11, người tuổi Ngọ sẽ chứng kiến sự thăng hoa ngoạn mục trong vận trình tài lộc. Cụ thể, mọi khó khăn trong thời gian trước sẽ được con giáp này giải quyết ổn thoả trong tháng này. Bản mệnh được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, công việc làm ăn suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào. Trong công việc, những chú Ngựa vẫn khó tránh khỏi chút khúc mắc song đã có quý nhân đưa tay sẵn sàng giúp đỡ. 

Từ ngày 3/11 đến 13/11, những con giáp này gặp thời vận tốt, công danh lẫy lừng, tưng bừng hỷ sự, cuộc sống viên mãn, giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là người ở hiền gặp lành, người tuổi Thìn đi đâu cũng được người yêu kẻ mến. Khi khó khăn, bạn được quý nhân ra tay giúp đỡ, biến nguy thành an. Người tuổi Thìn thường là người có ý chí cao xa, số mệnh giàu sang phú quý hơn người, danh lợi song toàn.

Tử vi dự đoán, từ ngày 3/11 đến 13/11, người tuổi Thìn nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Đó có thể là một dự án mới, phần việc mới, cơ hội đầu tư kinh doanh, hợp tác làm ăn. Nắm bắt cơ hội, nỗ lực hết mình, con giáp này đạt được những thành công ngoài mong đợi, thu nhập tăng lên trông thấy. Chuyện tình cảm hòa thuận, thắm thiết cũng tạo động lực để bạn phấn đấu, thành công trong sự nghiệp.

Từ ngày 3/11 đến 13/11, những con giáp này gặp thời vận tốt, công danh lẫy lừng, tưng bừng hỷ sự, cuộc sống viên mãn, giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Từ ngày 3/11 đến 13/11, công việc của bạn dần ổn định và phất lên nhanh chóng. Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân đưa đường dẫn lối, người tuổi Dần mưu sự ắt thành, công việc thuận buồm xuôi gió. Những dự án, kế hoạch mà bạn ấp ủ bấy lâu nay đều có cơ hội trở thành hiện thực. Lương, thưởng và chế độ phúc lợi của bạn tăng rõ rệt.

Với người tuổi Dần làm kinh doanh, bạn ký kết được hợp đồng giá trị lớn. Nguồn thu của bạn ngày càng dồi dào. Đã đến lúc con giáp này suy nghĩ đến việc mở rộng thêm quy mô kinh doanh cũng như các mặt hàng kinh doanh. Nguồn thu nhập của người tuổi Dần 60 ngày tới sẽ dần ổn định và có những tín hiệu tăng trưởng tích cực.

Từ ngày 3/11 đến 13/11, những con giáp này gặp thời vận tốt, công danh lẫy lừng, tưng bừng hỷ sự, cuộc sống viên mãn, giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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