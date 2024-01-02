Từ ngày 3/1 đến 13/1, 3 con giáp có cơ ngơi hưng thịnh, tài lộc rực rỡ, mua sắm thả ga không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 02/01/2024 08:11

Tử vi chỉ rỡ, từ ngày 3/1 đến 13/1, những con giáp này sẽ gặt hái rất nhiều may mắn, tài lộc rực rỡ hơn người.

Tuổi Tuất

Từ ngày 3/1 đến 13/1, những người tuổi Tuất sẽ tìm thấy một chân trời mới, đây cũng là dấu hiệu cho sự thay đổi và dịch chuyển tích cực trong cuộc sống. Thế nhưng, đây cũng là những điều nằm trong kế hoạch và dự định của Tuất cả rồi nên con giáp này không bận tâm quá nhiều.

Tuổi Tuất sinh ra vốn thông minh hơn người chính vì vậy, họ sẽ vượt qua hết những cản trở, chướng ngại vật để đặt chân đến đỉnh vinh quang một cách dễ dàng. Bạn không ngồi một chỗ chờ may mắn đến mà chủ động đi kiếm tìm. Vậy nên những thành tựu sẽ dễ dàng được Tuất gây dựng.

Từ ngày 3/1 đến 13/1, 3 con giáp có cơ ngơi hưng thịnh, tài lộc rực rỡ, mua sắm thả ga không cần lo nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cho thấy, từ ngày 3/1 đến 13/1, những người tuổi Dần sẽ đón vận may ập đến. Mọi thứ sẽ suôn sẻ với bạn một cách bất ngờ. Những người tuổi Dần làm kinh doanh sẽ hoàn toàn làm chủ tình thế, kiếm về hợp đồng tiền tỉ. Với những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội tăng chức, tăng lương.

Thời gian này cũng là cơ sở giúp cho những con giáp này sẽ hàn gắn tình cảm với những mối quan hệ gắn bó với mình. Trong chuyện tình duyên thì điều mà con giáp này cần quan tâm chính là cảm xúc và giá trị của chính bản thân mình. Bao lâu nay hi sinh cho đối phương quá nhiều điều khiến họ xem đó là điều hiển nhiên, đến mức không còn trân trọng.

Từ ngày 3/1 đến 13/1, 3 con giáp có cơ ngơi hưng thịnh, tài lộc rực rỡ, mua sắm thả ga không cần lo nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Từ ngày 3/1 đến 13/1, người tuổi Thân sẽ khẳng định được tài năng của mình cho mọi người thấy rõ. Họ sẽ gặp vận may tài chính, tha hồ tiêu xài mà không lo hết tiền, công việc làm ăn tiến tới giúp bạn có nguồn thu nhập khấm khá, có thể lấy đó làm vốn đầu tư.

Sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ trước tới giờ sẽ giúp bạn đứng lên một tầm cao mới. Vận tình duyên của người tuổi Thân đang thăng hoa, nở rộ tưng bừng. Những ai đang trong mối quan hệ sẽ có khả năng gắn kết đến mức độ cao hơn.

Từ ngày 3/1 đến 13/1, 3 con giáp có cơ ngơi hưng thịnh, tài lộc rực rỡ, mua sắm thả ga không cần lo nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Tết dương lịch 2024 cận kề, 3 con giáp lộc lá lên hương, tiền nối đuôi chạy vào ví, tài lộc nhiều vô kể

Tết dương lịch 2024 cận kề, 3 con giáp lộc lá lên hương, tiền nối đuôi chạy vào ví, tài lộc nhiều vô kể

Trước thềm Tết dương lịch, đây là những con giáp sẽ có cuộc sống thay đổi bất ngờ, tài lộc nhiều vô kể.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 2/1/2023 tử vi 11 ngày tới con giap may man

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể