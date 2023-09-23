Từ ngày 24/9 đến 4/10, TOP 3 con giáp giàu có nứt vách, lộc lá bạt ngàn, ra ngõ gặp quý nhân, về nhà đụng Thần Tài

Tâm linh - Tử vi 23/09/2023 06:54

Tử vi dự đoán, từ ngày 24/9 đến 4/10, 3 con giáp may mắn này có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp, thu nhập tăng nhanh.

Tuổi Thân

Từ ngày 24/9 đến 4/10, người tuổi Thân sẽ gặp được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Tài lộc của họ tăng lên nhiều. Người làm công ăn lương sẽ nhận thêm dự án, nhiệm vụ mới giúp tăng thêm thu nhập. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy, được đối tác tin tưởng.

Tuy công việc có nhiều bước tiến nhưng một số người tuổi Thân lại có sức khỏe không tốt. Người tuổi này dễ làm việc đến mức căng thẳng, kiệt sức và dễ mắc các bệnh đường hô hấp cũng như cột sống, đĩa đệm. Họ cần nghỉ ngơi và ăn uống khoa học. 

Từ ngày 24/9 đến 4/10, TOP 3 con giáp giàu có nứt vách, lộc lá bạt ngàn, ra ngõ gặp quý nhân, về nhà đụng Thần Tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sống hướng nội, ít bạn bè. Họ cần một người ở bên quan tâm, chia sẻ với họ. Một khi họ tìm thấy tình yêu đích thực thì sự nghiệp, cuộc sống của họ sẽ dần khởi sắc. Tử vi dự đoán, từ ngày 24/9 đến 4/10, người tuổi Tý có tài lộc dồi dào, vận đào hoa phơi phới.

Người tuổi này nếu còn độc thân sẽ sớm tìm được người nguyện ý với mình. Người tuổi Tý làm công ăn lương có cơ hội chuyển việc hoặc thăng tiến trong cơ quan, tổ chức mình làm việc.  Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh thì ký được nhiều hợp đồng, các thương vụ diễn ra suôn sẻ, mang về nguồn lợi lớn.

Từ ngày 24/9 đến 4/10, TOP 3 con giáp giàu có nứt vách, lộc lá bạt ngàn, ra ngõ gặp quý nhân, về nhà đụng Thần Tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con Dê được biết với tính cách hiền lành, chu đáo và nhân hậu. Tử vi  dự đoán, từ ngày 24/9 đến 4/10, vận may của người tuổi Mùi tăng lên. Con giáp này được sao tốt chiếu mệnh nên gặp được những điều may mắn trong công việc.

Họ được cấp trên trọng dụng, tạo cơ hội để phát huy tài năng và kiếm thêm thu nhập. Con giáp này làm đâu thắng đó, thu nhập tăng lên nhanh chóng và sớm có được cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Từ ngày 24/9 đến 4/10, TOP 3 con giáp giàu có nứt vách, lộc lá bạt ngàn, ra ngõ gặp quý nhân, về nhà đụng Thần Tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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