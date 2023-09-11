Tử vi tuần mới (11/9 - 17/9): Thần Tài trải đầy tài lộc, 3 con giáp thu bạc thu vàng, tiền tiêu mãi chẳng hết, vạn sự như mơ

Tâm linh - Tử vi 11/09/2023 08:27

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn vào tuần mới đến. Nhiều may mắn trong cuộc sống xuất hiện tới tấp, chỉ cần bạn dũng cảm nắm bắt và kiên trì thực hiện tới cùng thì sự nghiệp cũng rất phát triển.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình vào tuần mới. Do có nhiều cát tinh phù trợ, bạn có thể nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thậm chí tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc trước đó.

Công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị. Hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay. Tình hình tài chính cũng có những biến chuyển đáng mừng.

Tử vi tuần mới (11/9 - 17/9): Thần Tài trải đầy tài lộc, 3 con giáp thu bạc thu vàng, tiền tiêu mãi chẳng hết, vạn sự như mơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Dự đoán tuần mới đến, chỉ cần tuổi Tý chịu khó chăm chỉ, tập trung làm việc sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Trên phương diện sự nghiệp, mọi kế hoạch đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bạn.

Quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thậm chí trong tháng này bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho nhưng cơ hội đáng quý. Điều quan trọng là bạn cần phải tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên làm việc theo cảm hứng nhất thời. 

Tử vi tuần mới (11/9 - 17/9): Thần Tài trải đầy tài lộc, 3 con giáp thu bạc thu vàng, tiền tiêu mãi chẳng hết, vạn sự như mơ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Thân đều phát triển hanh thông vào tuần mới đến. Đây là thời cơ tốt, bản mệnh nên bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã lên sẵn từ trước. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi, bạn bè, đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết.

Phương diện tài lộc cũng có những bước tiến nhất định. Người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm nghề tự do có thể kí kết được những hợp đồng triển vọng. Khoản tiền bạn thu về trong khoảng thời gian này có thể chưa quá nhiều nhưng là dấu hiệu lạc quan cho tương lại.

Tử vi tuần mới (11/9 - 17/9): Thần Tài trải đầy tài lộc, 3 con giáp thu bạc thu vàng, tiền tiêu mãi chẳng hết, vạn sự như mơ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá ùn ùn, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá ùn ùn, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Tử vi chỉ rõ sẽ có 3 con giáp may mắn phát tài trong 11 ngày tới, đón nhận rất nhiều cơ hội kiếm tiền thuận lợi, tài lộc thăng tiến ngoạn mục, số dư tài khoản nhảy vọt.

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