Từ ngày 24/12/2023 đến 4/1/2024, 3 con giáp gặp vạn điều may, công danh sáng sủa, chạm đâu cũng thành vàng

Tâm linh - Tử vi 23/12/2023 07:26

Cùng xem bạn có nằm trong số những con giáp có cơ hội phát tài, vận may cực vượng từ ngày 24/12/2023 đến 4/1/2024 hay không?

Tuổi Thân

Tử vi cho biết, từ ngày 24/12/2023 đến 4/1/2024, tuổi Thân là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất. Đặc biệt, trên con đường tài lộc, con giáp này có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Trong sự nghiệp, tuổi Thân có thể gặp phải một ít khó khăn nhưng mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi.

Đặc biệt, trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì tìm thấy người trong mộng, tâm đầu ý hợp. Còn với những người tuổi Thân đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Từ ngày 24/12/2023 đến 4/1/2024, 3 con giáp gặp vạn điều may, công danh sáng sủa, chạm đâu cũng thành vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu thông minh, tài trí hơn người, giỏi giang trong việc giao tiếp nên làm chuyện gì cũng sẽ thành công. Con giáp này vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn cần mẫn làm việc và chờ đợi một cơ hội tốt để đổi đời.

Tử vi dự đoán, từ ngày 24/12/2023 đến 4/1/2024, vận may của con giáp tuổi Dậu vô cùng vượng phát, tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh. Sự nghiệp của Dậu cũng rất ổn định, có thể thăng chức sớm. Thu nhập tăng lên khiến cuộc sống con giáp này mọi mặt đều tốt đẹp. Tài khoản của Dậu thời gian này nhảy số ầm ầm, sự nghiệp, tài vận thăng hoa viên mãn.

Từ ngày 24/12/2023 đến 4/1/2024, 3 con giáp gặp vạn điều may, công danh sáng sủa, chạm đâu cũng thành vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Từ ngày 24/12/2023 đến 4/1/2024, tuổi Dần sẽ thăng tiến nhanh vượt bậc, mọi việc sẽ như cá gặp nước. Tuổi Dần dự báo sẽ có một sự thay đổi đáng kể trong cuộc sống. Thời gian này, tuổi Dần tiền vô như nước, làm gì cũng may mắn và suôn sẻ bất ngờ.

Người tuổi Dần không chỉ may mắn tiền bạc công danh mà ngay cả chuyện tình cảm lứa đôi cũng vô cùng khởi sắc. Với người tuổi Dần có đôi có cặp rồi thì sắp tới sẽ có hỷ tín trong nhà. Người còn đang độc thân vui vẻ có nhiều bạn bè mới, gặp gỡ giao lưu giúp tìm ra nửa ưng ý nhất.

Từ ngày 24/12/2023 đến 4/1/2024, 3 con giáp gặp vạn điều may, công danh sáng sủa, chạm đâu cũng thành vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày 7/12, 8/12, 9/12, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, tài lộc đỏ như son, công danh thăng tiến, tình duyên viên mãn

Đúng ngày 7/12, 8/12, 9/12, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, tài lộc đỏ như son, công danh thăng tiến, tình duyên viên mãn

Tử vi dự báo rằng, trong ngày 7/12, 8/12, 9/12, tài lộc của 3 con giáp sau vượng phát bất ngờ, phú quý ngay trong tầm tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 23/12/2023 tử vi 11 ngày tới con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 7 giờ 24 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 7 giờ 26 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 7 giờ 29 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 7 giờ 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 46 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 8 giờ 31 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 9 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng