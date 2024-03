Từ ngày 21/2 đến 28/2 âm lịch, 3 con giáp chuyển mình rực rỡ, may mắn đầy nhà, hốt trọn tiền vàng thiên hạ

Từ ngày 21/2 đến 28/2 âm lịch, tuổi Dần được bề trên nuông chiều, thần tài ưu ái nên công danh, sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý. Đặc biệt, con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Tuổi Thân

Thời niên thiếu, tuổi Thân làm gì cũng thành công. So với bạn bè đồng trang lứa, họ dễ dàng gầy dựng sự nghiệp hơn. Tử vi học có nói, từ ngày 21/2 đến 28/2 âm lịch, tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn, tài vận dồi dào, may mắn ngập lối.

Nếu thời gian trước, mọi thứ vẫn còn dậm chân tại chỗ nhưng từ đây, sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều bất ngờ lội ngược dòng. Tuổi Thân cần phải bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội tốt để đổi đời, có khả năng sẽ giàu có, mở ra một cuộc sống đầy đủ sung túc.