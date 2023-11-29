Từ ngày 18/10 đến 28/10 âm lịch, 3 con giáp bước qua bóng tối, tài vận đi lên, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài đầy tay

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 13:06

Tử vi con giáp từ ngày 18/10 đến 28/10 âm lịch dự báo vận trình của 3 con giáp dưới đây sẽ gặp nhiều may mắn bất ngờ, từ công việc, tài lộc cho đến tình duyên.

 

Con giáp tuổi Mão

Từ ngày 18/10 đến 28/10 âm lịch, công việc của người tuổi Mão khá may mắn, không có điều gì khiến bạn phải lo lắng. Bạn có cơ hội được trao đảm nhận nhiều trọng trách, cải thiện tầm ảnh hưởng trong công việc và được nhìn nhận đúng với năng lực.

Từ ngày 18/10 đến 28/10 âm lịch, 3 con giáp bước qua bóng tối, tài vận đi lên, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài đầy tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi tìm kiếm sự cân bằng trong mọi khía cạnh của cuộc đời mình. Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng việc quan tâm đến tài chính, chăm sóc sức khỏe, không ngừng làm giàu tâm hồn sẽ mang lại hạnh phúc và thịnh vượng. Tin vui là bạn có thể nhận được một khoản tiền bất ngờ.

Niềm vui, sự ngưỡng mộ đang hiện diện trong chuyện tình cảm của bạn. Nhờ thế mà hai người càng có cơ hội để yêu thương nhau nhiều hơn trước. Thậm chí hai người còn có cơ hội khai thác những nét tính cách thú vị về nhau mà trước đây chưa nhận ra.

Con giáp tuổi Thìn

Từ ngày 18/10 đến 28/10 âm lịch, tài vận của người tuổi Thìn đang tăng lên. Dù không được nhiều Cát Tinh phù trợ nhưng người tuổi này làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, công sức bỏ ra không uổng phí. Đặc biệt là người làm công ăn lương dễ dàng nhận được quyết định thăng chức.

Từ ngày 18/10 đến 28/10 âm lịch, 3 con giáp bước qua bóng tối, tài vận đi lên, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài đầy tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa, con giáp này có thể bắt tay vào các công việc làm thêm, nó sẽ giúp bạn không những có thêm thu nhập mà không bị áp lực bởi khối lượng công việc nhiều.

Vận trình tình cảm đem tới cho bạn nhiều niềm vui. Có vẻ như những hy sinh của bạn từ trước đến nay đều được đối phương để tâm và trân trọng từng chút một. Đó cũng chính là họ đang đáp lại bạn bằng một tình cảm tương tự. Người độc thân tuy vẫn còn cô đơn, lẻ bóng nhưng bạn vẫn cảm thấy vui vẻ với cuộc sống hiện tại.

Con giáp tuổi Dậu

Từ ngày 18/10 đến 28/10 âm lịch, vận may của tuổi Dậu thời gian này thật độc đáo, xuất hiện vào những lúc mà bạn không thể ngờ được. Nó bắt nguồn từ những dự án và mục tiêu dài hạn mà bạn đang thực hiện.

Thần May Mắn ghé thăm, sẽ giúp bạn đạt được những cột mốc tài chính tiếp theo một cách dễ dàng. Đừng ngại khi bị mang tiếng là con giáp tham tiền, đơn giản chỉ là bạn có mục tiêu rõ ràng và đang nỗ lực từng ngày thực hiện nó mà thôi.

Từ ngày 18/10 đến 28/10 âm lịch, 3 con giáp bước qua bóng tối, tài vận đi lên, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài đầy tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hãy chia sẻ năng lượng tốt đẹp này với người khác thông qua những hành động tử tế hoặc bằng cách đưa tay giúp đỡ những người mà bạn có cơ hội gặp gỡ. Trong trường hợp bạn là chủ doanh nghiệp, bạn cũng có thể phân bổ một phần lợi nhuận cho nhân viên của mình.

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