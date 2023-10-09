Từ ngày 10/10 đến 20/10/2023, 3 con giáp Ngọc Hoàng sủng ái, đón nhiều điều may, thăng tiến vùn vụt, tiền về đầy túi

Theo tử vi 12 con giáp từ ngày 10/10 đến 20/10/2023, sự nghiệp của người tuổi Ngọ có những bước phát triển cực kì nhanh chóng trong khoảng thời gian này. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên thường xuyên nhận được lời khen ngợi từ cấp trên, thậm chí có người còn chạm tay vào cơ hội được cất nhắc.

Con giáp này cũng sẽ được nhận nhiều tin vui trên phương diện tình cảm. Dường như người bạn thầm mến đã lâu cũng có cảm giác tương tự dành cho bạn. Hãy lựa chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ lòng mình với đối phương nhé, khả năng thành công rất cao đấy.

Tài lộc phát triển khả quan nhất vào những ngày cuối tuần. Người làm công ăn lương sẽ được nhận một khoản thưởng nóng hậu hĩnh, trong khi đó người làm kinh tế thì thu lợi nhuận từ các mối khách hàng, ký kết được nhiều hợp đồng giá trị với các đối tác triển vọng.

Con giáp tuổi Tuất

Từ ngày 10/10 đến 20/10/2023, tuổi Tuất được quý nhân che chở nên đường tài lộc vô cùng vượng phát. Nếu là người buôn bán kinh doanh sẽ càng thuận lợi và suôn sẻ vì được cát tinh trợ giúp. Trong thời gian này những người tuổi Tuất sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức cuộc sống vô cùng viên mãn. Đặc biệt, trên con đường tài lộc bạn sẽ có cơ hội để kiếm được khá nhiều tiền bạc, cuộc sống thăng hoa viên mãn hơn người.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian sắp tới, những người tuổi Tuất sẽ có cơ hội gặp gỡ được tình duyên đích thực của mình. Với những tuổi Tuất đã có gia đình thì sẽ có tin vui thêm người, hỷ tín tới nhà.

Con giáp tuổi Thân

Người tuổi Thân đa phần đều thông minh, nhanh nhẹn. Họ rất sáng tạo, có tư duy linh hoạt. Họ thích hợp với các công việc nghiên cứu, kinh doanh hoặc kỹ thuật. Người tuổi này có tài ứng biến. Đây cũng là ưu điểm giúp họ mau chóng đạt được những thành tích vượt bậc trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày 10/10 đến 20/10/2023, những khó khăn trong công việc của con giáp tuổi Thân cũng được giải quyết. Con giáp này được quý nhân phù trợ, sắp có tin vui trong sự nghiệp. Người tuổi này làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng mới, gặp gỡ đối tác đáng tin cậy.

Con giáp này cũng nhận được cơ hội phát triển sự nghiệp. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ, người tuổi Thân không chỉ thành công trong công việc mà còn có thể có thêm nguồn tiền bạc không nhỏ.

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