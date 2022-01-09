Từ nay đến cuối tháng 1/2022: Được cao nhân chỉ lối, 3 con giáp này may mắn đủ đường, tình - tiền chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 09/01/2022 14:00

Theo tử vi 12 con giáp, từ giờ cuối tháng 1 sẽ có 3 con giáp được cao nhân nâng đỡ, giàu lên bất ngờ, may mắn chạm ngõ, được cả tình lẫn tiền khiến ai cũng ghen tị.

Tuổi Tí

Trong mọi việc, người tuổi Tí thường rất nhanh nhẹn, tháo vát, do đó con giáp này luôn được tin tưởng và giao cho những trọng trách lớn. Đây chính là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Tí có thể khẳng định bản thân và xây dựng tiền đồ vững chãi của mình.

Tử vi 12 con giáp nói rằng, từ giờ đến cuối tháng 1, Tí sẽ được cát tinh chiếu mệnh, quý nhân nâng đỡ, đặc biệt là sẽ có một số thay đổi lớn trong công việc. Bản tính thích học hỏi, tìm tòi điều mới nên những sự thay đổi này sẽ được Tí tiếp thu một cách dễ dàng, nhanh chóng. Chỉ cần cố gắng chăm chút cho công việc, Tí sẽ thu về cho mình khoản tiền lớn để tích góp cho những dự định trong tương lai, thậm chí trở thành con giáp giàu sang vô đối.

Từ nay đến cuối tháng 1/2022: Được cao nhân chỉ lối, 3 con giáp này may mắn đủ đường, tình - tiền chạm nóc - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Thìn

Cá tính và quyết đoán là những gì mà Thìn gây ấn tượng trong mắt mọi người xung quanh. Đây cũng chính là ưu điểm giúp cho Thìn dễ có cơ hội thăng tiến cao trong thời gian này đến cuối tháng 1/2022. Đường tình duyên của tuổi Thìn cũng rất tốt. Những mâu thuẫn trước đây giữa Thìn với “nửa kia” sẽ được xí xóa, cả hai sẽ trải qua khoảng thời gian rất hạnh phúc, vui vẻ.

Không chỉ vậy, có cát thần xuất hiện, mang đến nhiều cơ hội để Thìn có thể giành thắng lợi viên mãn trong mọi việc. Ngoài công việc chính, Thìn cũng “thu hoạch”, bỏ túi cho mình khoản tiền khá lớn từ những việc làm tay trái bên ngoài. Thìn tiếp tục lọt top con giáp vừa đỏ tiền, vừa đỏ tình.

Từ nay đến cuối tháng 1/2022: Được cao nhân chỉ lối, 3 con giáp này may mắn đủ đường, tình - tiền chạm nóc - Ảnh 2
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi thường ưa thích sự ổn định, họ dành nhiều thời gian để làm tốt nhất công việc vốn có của mình. Nhưng đây cũng chính là nhược điểm mà Mùi cần khắc phục. Con giáp này nếu chịu khó thử thay đổi bản thân mình, tìm kiếm những điều mới mẻ hơn sẽ gặt hái thành công vang dội hơn hiện tại.

Tử vi cũng nói rằng, từ giờ đến cuối tháng 1 này, Mùi có khả năng phải di chuyển xa hoặc thử thách ở một vị trí mới. Đây là cơ hội tài lộc lớn mà Thần Tài ưu ái dành riêng cho Mùi. Đặc biệt, trong các mối quan hệ bạn bè hoặc xã giao mới, con giáp này sẽ nhận được sự yêu  quý và trong số đó, sẽ có người thương mến nên tìm cách giúp đỡ bạn.

Từ nay đến cuối tháng 1/2022: Được cao nhân chỉ lối, 3 con giáp này may mắn đủ đường, tình - tiền chạm nóc - Ảnh 3
Ảnh minh hoạ: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Được Thần tài chiếu cố, 3 con giáp này sẽ có tài vận bùng nổ, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, kiếm bộn tiền tiêu xài.

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