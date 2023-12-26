Từ nay, 26/12 đến Rằm tháng 12 âm, 3 con giáp được cát tinh soi chiếu, thành công trải thảm hồng, rộng đường làm giàu, tận hưởng cuộc sống viên mãn

Tâm linh - Tử vi 26/12/2023 06:05

Từ 26/12 đến Rằm tháng 12 âm, 3 con giáp sau được dự đoán nắm bắt nhiều cơ hội phát tài phát lộc, lên đời đổi vận, sung túc đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Mão 

Từ 26/12 đến Rằm tháng 12 âm, người tuổi Mão thích những trò chơi cảm giác mạnh.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão chưa tìm được việc phù hợp với bản thân.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão biết bản thân còn thiếu soát trong tình yêu.

Tài lộc: Có thêm khoảng tiết kiệm cho bản thân, chi tiêu hằng ngày cẩn thận.

Sức khoẻ: Thường mệt mỏi, kho cơ thể ăn không ngon miệng.

Từ nay, 26/12 đến Rằm tháng 12 âm, 3 con giáp được cát tinh soi chiếu, thành công trải thảm hồng, rộng đường làm giàu, tận hưởng cuộc sống viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Từ 26/12 đến Rằm tháng 12 âm, vận mệnh của người tuổi Dần sẽ bước vào thời hoàng kim, nhất là khi sự nhiệt huyết và tận tâm trong công việc của họ được ghi nhận tại nơi làm việc. Người tuổi Dần nổi tiếng với sự dũng cảm, quyết đoán, kiên trì giải quyết mọi khó khăn và có thể đưa ra nhiều ý tưởng táo bạo.‏

‏Họ sẽ có cơ hội đạt được những vị trí cao hơn, giao những trọng trách quan trọng để chứng minh năng lực của bản thân. Với những người tuổi Hổ kinh doanh, khởi nghiệp, đây là thời điểm họ bắt kịp và vượt qua các đối thủ cạnh tranh. ‏

‏Vậy nên cơ hội nhận được khoản tiền lớn, tài lộc hậu hĩnh của người tuổi Hổ trong thời gian này càng cao. Nhiều người tuổi Dần sẽ thu được lợi nhuận từ khoản đầu tư trong năm 2023 và tích luỹ được khối tài sản đáng kể từ đầu năm 2024.

Từ nay, 26/12 đến Rằm tháng 12 âm, 3 con giáp được cát tinh soi chiếu, thành công trải thảm hồng, rộng đường làm giàu, tận hưởng cuộc sống viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Từ 26/12 đến Rằm tháng 12 âm, tuổi Tỵ có vẻ khá lười biếng khi bắt tay vào công việc. Con giáp này cảm thấy thỏa mãn với tình trạng hiện tại và không muốn cố gắng gì nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bản mệnh sẽ dần tụt lại.

Để phát triển nhanh chóng hơn, hãy xác định một mục tiêu cố định cho mình. Khi lập kế hoạch, bản mệnh cũng cần phải nhìn vào thực tế nhiều hơn, đừng mãi mơ mộng những điều xa vời, không phù hợp với năng lực của mình.

Trong ngày mới này, tuổi Tỵ dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi... Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Từ nay, 26/12 đến Rằm tháng 12 âm, 3 con giáp được cát tinh soi chiếu, thành công trải thảm hồng, rộng đường làm giàu, tận hưởng cuộc sống viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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