Từ mùng 10/3 âm lịch trở đi, khốn khó của 3 con giáp tiêu tan, ngủ êm ái trên đống tiền, tài vận cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 14:18

Đây sẽ là 3 con giáp may mắn đón tài lộc khởi sắc sau nhiều khó khăn và vất vả. Những áp lực trong thời gian vừa qua trở thành cơ hội để phát triển.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ đột phá phát tài khi bước qua mùng 10/3 âm lịch. Với người làm công ăn lương có thể được nhận một khoản tiền xứng đáng với công sức lao động hoặc kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ may mắn. Số tiền này là động lực để bạn cố gắng hơn trong tương lai.

Với người làm kinh doanh, bạn vẫn có thể kiếm được một khoản tiền túc tắc, dù không quá nhiều nhưng vẫn đủ ăn đủ tiêu và dành ra được một khoản tiết kiệm. Bên cạnh đó, con giáp này sẽ gặp được quý nhân phương xa, được họ hỗ trợ và giúp đỡ gặt hái nhiều thành công.

Từ mùng 10/3 âm lịch trở đi, khốn khó của 3 con giáp tiêu tan, ngủ êm ái trên đống tiền, tài vận cực thịnh vượng - Ảnh 1
Người tuổi Tuất sẽ đột phá phát tài khi bước qua mùng 10/3 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chính Tài và Thực Thần phù trợ nên bước qua mùng 10/3 âm lịch sẽ có nhiều thời cơ làm ăn đến với người tuổi Thân. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua.

Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Với người làm công ăn lương, bạn dần tìm được cơ hội thể hiện năng lực của bản thân, cơ hội thăng chức, tăng lương trong tầm tay.

Từ mùng 10/3 âm lịch trở đi, khốn khó của 3 con giáp tiêu tan, ngủ êm ái trên đống tiền, tài vận cực thịnh vượng - Ảnh 2
Chính Tài và Thực Thần phù trợ nên bước qua mùng 10/3 âm lịch sẽ có nhiều thời cơ làm ăn đến với người tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Qua mùng 10/3 âm lịch, việc làm ăn của người tuổi Ngọ có tiến triển khá tốt do có Chính Tài và Thiên Tài chiếu mệnh. Bạn có thể sẽ được thưởng những gì đã cống hiến cho tập thể hoặc được thừa kế một khoản kha khá do người đi trước để lại.

Khoản tiền này hẳn sẽ là nguồn khích lệ, động viên lớn lao với bạn. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa chứ đừng nên thỏa mãn hoặc vội nghĩ đến việc tận hưởng. Người làm đầu tư, kinh doanh có cơ hội kiếm chác khá tốt. Bạn hãy nắm bắt cơ hội này để làm giàu cho bản thân.

Từ mùng 10/3 âm lịch trở đi, khốn khó của 3 con giáp tiêu tan, ngủ êm ái trên đống tiền, tài vận cực thịnh vượng - Ảnh 3
Qua mùng 10/3 âm lịch, việc làm ăn của người tuổi Ngọ có tiến triển khá tốt do có Chính Tài và Thiên Tài chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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