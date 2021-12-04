Từ giờ đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp phú quý ngút trời, tiền về chật két, làm đâu gặt đấy

Tâm linh - Tử vi 04/12/2021 18:26

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán là khoảng thời gian 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc trong công việc.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được biết đến với tính cách hiền lành, ít nói. Con giáp này cũng không thích sân si hay những chuyện thị phi. Họ quan niệm rằng mình nên làm tốt việc của mình trước khi quan tâm đến những chuyện của người khác. Cũng chính vì nét tính cách này nên người tuổi Mùi tránh được nhiều rắc rối liên quan đến cuộc sống cũng như công việc.

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp phú quý ngút trời, tiền về chật két, làm đâu gặt đấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong những tháng gần đây, vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi không mấy suôn sẻ. Nhưng họ không vì thế mà nản lòng trước mỗi khó khăn. Từ giờ đến Tết Nguyên Đán, người tuổi Mùi phát tài, đổi vận, làm đâu gặt đấy. Trong kinh doanh buôn bán, họ chốt được nhiều đơn hàng, thu về nguồn lợi nhuận khủng. Ngoài ra, với người tuổi Mùi đang còn độc thân, vận đào hoa của họ trong thời điểm này khá vượng. Họ sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý qua sự giới thiệu của bạn bè. 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp tài năng, tham vọng và cũng rất quyết đoán. Họ là con giáp có thể giải quyết sự mọi việc một cách trơn tru, hiệu quả và có thể xoay chuyển tình hình trong thời gian ngắn. Từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2022, tài lộc của người tuổi Dần vượng hơn thấy rõ. Con giáp này rũ bỏ vận xui, giải quyết được những khó khăn, bế tắc và áp lực quá lớn trong thời gian qua.

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp phú quý ngút trời, tiền về chật két, làm đâu gặt đấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Được quý nhân nâng đỡ, người tuổi giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong công việc. Vận trình cứ thế ào ào đi lên. Nhờ nỗ lực hết mình, người tuổi Dần đạt được thành tích đáng khích lệ trong công việc, được cấp trên tuyên dương, khen thưởng. Tuy nhiên, trong khoảng thời điểm này, sức khỏe của con giáp này không được tốt lắm. Họ cần tìm cách giải tỏa căng thẳng cũng như đề phòng bệnh cũ tái phát.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ ưa tự do, phóng khoáng và cũng tràn đầy nhiệt huyết trong công việc. Họ hợp với những nghề nghiệp yêu cầu tính sáng tạo. Tuy nhiên, vào những tháng gần đây, công việc của họ có chút bất ổn khiến họ phải thường xuyên lo lắng, căng thẳng.

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp phú quý ngút trời, tiền về chật két, làm đâu gặt đấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán, công việc của người tuổi Ngọ có nhiều chuyển biến rõ rệt. Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đồng nghiệp, những khó khăn, vướng mắc trong công việc của người tuổi này dần dần được tháo gỡ. Được cấp trên tạo điều kiện, con giáp này đạt được nhiều thành tựu trong công việc cũng như có được khoản tiền thưởng lớn trong năm nay. Họ cũng chính là một trong những con giáp có túi tiền rủng rẻng.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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Bên cạnh sự nỗ lực thì vận may cũng chiếm một phần quan trọng trong cuộc sống của mỗi người.

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