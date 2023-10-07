Từ giờ đến hết năm 2023, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', hỷ sự liên miên, chạm trúng mỏ vàng, tiền bạc nhân mười

Tâm linh - Tử vi 07/10/2023 18:57

Từ giờ đến hết năm 2023 chính là thời điểm mà 3 con giáp may mắn đưa sự nghiệp của bản thân lên cao.

Tuổi Tỵ

Từ giờ đến hết năm 2023 dự đoán, người tuổi Tỵ sẽ được Cát Tinh soi rọi, chiếu ánh hào quang vào cuộc đời, giúp vạn sự ngày càng hanh thông, xuôi thuận. Ở giai đoạn này, Tỵ nhận về muôn vàn cơ hội phát tài nhanh chóng, kèm theo đó là bao nhiêu khó khăn cũng đã qua đi hết.

Nếu con giáp may mắn này mà chịu tu chí làm ăn, phát triển sự nghiệp thì sẽ hốt cú ” hụi chót” và sống đời giàu sang, an hưởng sau này. Chưa kể, sau những cống hiến to lớn của mình bắt đầu có được sự tín nhiệm của mọi người và đề bạc lên một vị trí cao hơn trong công ty.

Từ giờ đến hết năm 2023, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', hỷ sự liên miên, chạm trúng mỏ vàng, tiền bạc nhân mười - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sau một khoảng thời gian dài bận rộn với công việc thì từ giờ đến hết năm 2023 là giây phút mà Sửu nhận về những thành công xứng đáng. Mệnh tuổi Sửu như ôm trọn hết may mắn vào lòng, bao nhiêu ước nguyện bấy lâu đều được thực hiện bằng hết.

Tiền tài cũng tự đến với Sửu dễ dàng hơn trước rất nhiều, chắc mấy chốc con giáp sẽ tích lũy được một khối tài sản khổng lồ, tiêu đến đời con cháu vẫn chưa hết. Bao nhiêu khó khăn cản bước trước khi thì nay sẽ tan biến để mệnh Sửu gặt hái được những chiến tích vẻ vang.

Từ giờ đến hết năm 2023, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', hỷ sự liên miên, chạm trúng mỏ vàng, tiền bạc nhân mười - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Từ giờ đến hết năm 2023, vận trình của người tuổi Mão sẽ thăng hoa, vượng phát, với muôn vàn may mắn đợi sẵn. Mão phất lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc thì con giáp này sẽ chiếm trọn lòng tin của mọi người và được đề bạc lên các vị trí cao hơn.

Không chỉ đỏ vận trong công việc, chủ mệnh còn thành công trong các mối quan hệ. Dự đoán, con giáp này có thể gặp được tri kỷ vào cuối tuần. Tin rằng với tài năng và ý chí quyết thắng thì Mão sẽ sớm công thành danh toại, đại được ước vọng bấy lâu của mình sớm thôi.

Từ giờ đến hết năm 2023, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', hỷ sự liên miên, chạm trúng mỏ vàng, tiền bạc nhân mười - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Năm ngày 21/9/2023 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tài lộc cực vượng, Thân sự nghiệp thăng tiến, Ngọ tiểu nhân rình rập, tiền bạc hao hụt

Tử vi thứ Năm ngày 21/9/2023 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tài lộc cực vượng, Thân sự nghiệp thăng tiến, Ngọ tiểu nhân rình rập, tiền bạc hao hụt

Tử vi ngày mới 21/9/2023 của 12 con giáp cho thấy, tuổi Tỵ tài lộc cực vượng, tuổi Thân sự nghiệp thăng tiến, tuổi Ngọ tiểu nhân rình rập, phá bĩnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 6/10/2023 tử vi tháng 10 tử vi hôm nay tử vi cuối năm 2023 tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 16 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 49 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 33 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc