Từ đây đến 20/9/2023: 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, may mắn nhận lộc trời, sớm mua đất xây nhà, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tài lộc: Mức lương có cải thiện, cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa.

Sức khoẻ: Sức khoẻ cần được quan tâm nhiều hơn, cố gắng cải thiện khi bạn thấy người ngày càng tồi tệ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tư vi, trong thời gian từ đây đến 20/9, những người tuổi Tý sẽ nhận được nhiều niềm vui, tài lộc dồi dào, công việc và cuộc sống suôn sẻ, viên mãn. Những con giáp thuộc cung hoàng đạo thích kiếm nhiều tiền và cực kỳ siêng năng kiếm tiền.

Người tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn về tiền bạc, tình duyên đỏ như son, vận may sẽ rút vào túi như những lần rút thăm may mắn. Từ lúc này, họ sẽ có cơ hội được thăng chức lên vị trí cao hơn với mức thưởng đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày 20/9/2023, tuổi Tỵ có thể giải quyết công việc của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Thậm chí bản mệnh còn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, nhờ vậy mà nhận được sự yêu mến và khâm phục của nhiều người.

Tuy nhiên, con giáp này cần phải cởi mở hơn khi tiếp thu ý kiến của mọi người. Đừng lúc nào cũng bảo thủ cho rằng quan điểm của mình là đúng đắn nhất. Đôi khi thay đổi góc độ quan sát vấn đề sẽ giúp bản mệnh tìm ra hướng đi mới tối ưu hơn cho công việc.

Về mặt sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi...

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.