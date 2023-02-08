Từ 8/2 đến 14/2 lộc tài hừng sáng: 3 con giáp có phúc có đức mặc sức mà ăn, kinh doanh đại lợi, tiền về đầy túi, chẳng lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 08/02/2023 06:35

Tử vi cho biết từ 8/2 đến 14/2 là quảng thời gian may mắn giúp 3 con giáp này làm ăn buôn bán thuận lợi hơn hẳn.

Tuổi Tuất

Ông cha ta thường nói “buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè hà tiện”, câu này có lẽ chính là nói về tư tưởng về tiền bạc của tuổi Tuất. Con giáp này đa phần đều là người coi trọng tiền bạc, có thể nói là cuồng kiếm tiền.

Từ khi còn trẻ, bản mệnh đã ý thức được việc phải kiếm tiền và quản lý tài chính cho thật tốt. Không tới mức tiền là lẽ sống nhưng với những chú Chuột thì thiếu tiền là chuyện không thể chấp nhận được.

Từ 8/2 đến 14/2 lộc tài hừng sáng: 3 con giáp có phúc có đức mặc sức mà ăn, kinh doanh đại lợi, tiền về đầy túi, chẳng lo cơm ăn áo mặc - Ảnh 1

Trong cuộc sống người tuổi Tuất là con người ta trong cuộc sống có lúc may lúc rủi, nhưng bản mệnh luôn cố gắng chăm chỉ, nỗ lực làm việc để không rơi vào cảnh cháy túi, mà luôn biết phòng cơ tích trữ. Chính vì vậy, từ 8/2 đến 14/2 này con giáp này sẽ có trong tay khối tài sản kha khá càng già càng giàu.

Tuổi Thân

Từ 8/2 đến 14/2 Thần Tài luôn ở bên hỗ trợ con giáp này. Bản mệnh tiền nhiều như nước, chẳng phải lo lắng nhiều về vấn đề tài chính trong khoảng thời gian này đâu.

Từ 8/2 đến 14/2 lộc tài hừng sáng: 3 con giáp có phúc có đức mặc sức mà ăn, kinh doanh đại lợi, tiền về đầy túi, chẳng lo cơm ăn áo mặc - Ảnh 2

Từ 8/2 đến 14/2 thu nhập của những chú Khỉ chủ yếu đến từ công việc chính, thế nên đừng có mất nhiều thời gian vào những việc vô bổ mà hãy tập trung để làm việc cho tốt đi nhé, tiền lương tiền thưởng tăng thì mới có tiền ăn tiêu chứ.

Đây là khoảng thời gian mà tuổi Thân sẽ đón nhiều cơ may tài lộc trong việc kinh doanh buôn bán. Bạn sẽ nhận ra rằng hóa ra mình cũng mát tay làm ăn buôn bán lắm cơ.

Tuổi Tỵ

Đây có lẽ là vận may hiếm có của tuổi Tỵ khi sắp tới dễ gặp hạn xui mà con giáp này vẫn có thể có được vận trình khởi sắc với tài lộc rủng rỉnh trong tay.

Từ 8/2 đến 14/2 lộc tài hừng sáng: 3 con giáp có phúc có đức mặc sức mà ăn, kinh doanh đại lợi, tiền về đầy túi, chẳng lo cơm ăn áo mặc - Ảnh 3

Từ 8/2 đến 14/2, có thể nói họ làm gì cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi, các khoản thu tăng lên chóng mặt. Đặc biệt là trong tháng ngoài thu nhập từ công việc chính thì tuổi Tỵ còn biết cách kiếm thêm cho mình từ nhiều nguồn khác nữa cơ.

Nếu đã có kế hoạch kinh doanh hay mua bán gì đó quan trọng thì hãy nhân cơ hội này mà tiến hành nhé, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được những thành quả bất ngờ đó.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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