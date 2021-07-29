Từ 30/7, 3 con giáp này một bước lên MÂY, hốt sạch TIỀN bạc, của nả về túi, MAY MẮN ào ào kéo đến trước hiên nhà

Tâm linh - Tử vi 29/07/2021 09:00

Theo tử vi ngày mới, trong thời gian tới vượng khí lên cao nên 3 con giáp này ngồi chơi cũng hưởng phước, tiền tài đổ vào dạt dào như sóng biển.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới, tuổi Hợi thời gian vừa qua do tà khí xâm lấn nên mọi chuyện không được suôn sẻ, khiến con giáp có đôi chút nản chí. Thế nhưng từ 30/7 trở đi thì khác, vận may sẽ tìm đến với con giáp, tài lộc từ đây cũng tăng vọt. Con giáp là người ít bon chen, bản tính thật thà, chăm chỉ bền bỉ. Nhờ vậy, dù trong giai đoạn khó khăn, tuổi Hợi vẫn không ngừng phát triển năng lực bản thân, tìm kiếm cơ hội tích lũy kinh nghiệm. Bạn cũng là những người có trái tim nhân hậu, thường xuyên giúp đỡ người khác, vì vậy con giáp luôn có quý nhân ưu ái phù trợ. Thời gian tới, Thần Tài sẽ mang đến những cơ hội tài lộc, giúp tài sản của con giáp tăng vọt. Con giáp không chỉ có cuộc sống giàu sang, cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt mà gia đình cũng hòa thuận hạnh phúc. Trong tương lai gần, tuổi Hợi duy trì công việc hành chính, cũng dần biết đầu tư, mở rộng cơ hội, nhờ vậy kinh tế sẽ dần đi vào ổn định, tài lộc thu về đều đều.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là con giáp đặc biệt, mang tính chất cao quý và thường được coi là con cưng của đất trời. Tuy nhiên thời gian gần đây, bản tính tốt bụng, muốn giúp đỡ người khác lại khiến tuổi Tỵ bị kẻ gian lợi dụng lừa gạt, vận rủi liên tục xảy ra. Tuổi Tỵ đừng buồn vì từ ngày 30/7, mọi chuyện đã thay đổi. Sau tai ương ắt sẽ được bù đắp lớn. Đây là thời điểm tốt nhất để con giáp kiếm tiền, bắt đầu cho các kế hoạch đầu tư dài hạn. Ngoài việc thu về các khoản tiền trực tiếp từ việc kinh doanh, tuổi Tỵ thay vì tích lũy sẽ đầu tư và nhiều lĩnh vực, từ đó có thu nhập bị động lâu dài. Bản tính tốt bụng khiến kẻ lợi dụng bạn cũng có, nhưng đa phần vẫn là những người biết ơn sự giúp đỡ của con giáp, họ sẽ mang lại cho tuổi Tỵ những cơ hội kinh doanh. Con giáp chỉ việc rảnh tay, ngồi thu lợi nhuận đều đều.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ đầy lòng trung thành, yêu công việc và giàu tình cảm, không bao giờ chểnh mảng trong mọi việc. Suốt tháng 7 vừa qua, con giáp bị tiểu nhân hãm hại, khiến tài lộc bị cản trở, thường xuyên trong cảnh thiếu tiền. Thế nhưng từ 30/7 trở đi thì khác, vận thế đảo ngược, may mắn liên tiếp tìm đến với con giáp. Tính cách phóng khoáng, quan tâm chăm sóc mọi người khiến tuổi Ngọ luôn được yêu mến. Đồng nghiệp và cả lãnh đạo sẽ mang tới cho con giáp nhiều cơ hội công việc mới, các dự án làm thêm bên ngoài. Bạn vốn tài năng hơn người, chỉ vì hơi thẳng thắn nên đôi khi mâu thuẫn với sếp. Tuy nhiên một khi cát tinh chiếu rọi, khiến mọi việc đều vận hành một cách thuận lợi, mối quan hệ của con giáp với lãnh đạo cũng trở nên thấu hiếu, tuổi Ngọ được công nhận tài năng, có cơ hội nâng cấp bậc tại nơi làm việc. Đặc biệt, bạn sẽ có những may mắn trong tài lộc. Nhiều khoản tiền may rủi bất ngờ ập đến, có thể dưới dạng lợi nhuận khổng lồ, cũng có thể là nửa kia bất ngờ tặng cho bạn. Tuổi Ngọ bước vào giai đoạn ngập tràn trong tiền bạc rủng rỉnh, bù đắp cho những tháng ngày khó khăn trước đó.

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Ảnh minh họa: Internet

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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