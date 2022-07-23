Từ 0h - 9h ngày chủ nhật (24/7): Tài lộc ngáng đường, tiền vàng chắn lối đi, xin chúc mừng 3 con giáp này đổi vận vượt trội, cực kỳ giàu sang

Người tuổi Hợi chính là con giáp gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tuổi Hợi con giáp hiền lành, chịu thương chịu khó nên đi đâu cũng có quý nhân phù trợ cho mình.

Thời gian tới, người tuổi Hợi sẽ có tài vận khởi sắc trông thấy. Người tuổi Hợi nên tập trung hoàn thiện công việc chính, hứa hẹn thu về khoản tiền lương và thưởng mãn nguyện như ý muốn.

Từ 0h - 9h ngày chủ nhật (24/7), người tuổi Hợi sẽ có nhiều tin vui từ đâu mang tới, tin vui về công danh, sự nghiệp, cơ hội thăng tiến không ngờ, được cấp trên yêu quý, cất nhắc trong công việc. Dù có thể khởi đầu không như ý, nhưng kết quả cuối cùng vô cùng lạc quan.

Tuổi Sửu

Vào cung giờ từ 0h - 9h sáng ngày chủ nhật, con giáp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, vận khí tràn trề. Sóng gió ắt qua đi, tài lộc vào nhà. Con giáp tuổi này đang ốm đau, bệnh tật cũng sớm gặp thầy, gặp thuốc.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, kiếm tiền bằng nhiều nguồn. Những người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến rộng mở, lương thưởng tăng lên nhanh chóng.

Tuổi Ngọ

Đây là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, tuổi Ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình, bởi vậy khi được giao phó bất kì trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành.

Theo tử vi, từ 0h - 9h ngày chủ nhật (24/7), con giáp tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Họ có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng.Người tuổi này ngày một thăng hoa trong sự nghiệp, kiếm tiền về đầy túi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo