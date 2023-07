Trước thềm Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022: 3 con giáp có phước lành hội tụ, 'giàu sụ' trong sớm mai

Tuổi Thân

Con giáp tuổi Thân vốn sinh ra đã thông minh, hiền lành. Tuy nhiên họ lại khá an phận, hơi thiếu ý chí phấn đấu. Tuy nhiên, rất may là Thần may mắn luôn ở bên cạnh con giáp này, chính vì vậy mà cuộc sống của họ vẫn luôn đủ đầy, bình yên. Nhờ có quý nhân bên cạnh trợ giúp nên cho dù gặp khó khăn cũng sẽ sớm vượt qua hết.