Trước thềm Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch): Mở cửa gặp Thần Tài, 3 con giáp làm đâu thắng đó, phước lộc chật nhà, tiền bạc đầy ví

Tâm linh - Tử vi 19/06/2023 12:40

Dự đoán trước thềm Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), những con giáp may mắn dưới đây sẽ bội thu tài lộc, tiền của rủng rỉnh không ai bằng.

Tuổi Dậu

Trước thềm Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), người cầm tinh con Gà sẽ gặt hái được nhiều may mắn. Đây chính là khoảng thời gian hoàng kim mà tuổi Dậu có thể cải tử hoàn sinh vượt qua những khó khăn của mình. Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn vạn lần như để bù đắp lại những không may trong thời gian trước.

Nhờ được hưởng may mắn về tài lộc nên tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh hơn người. Nhất là những người làm ăn kinh doanh thì trong thời gian này có thể kiếm được những hợp đồng tiền tỷ. Do công việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, lợi nhuận thu về gấp đôi gấp ba so với bình thường. 

Trước thềm Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch): Mở cửa gặp Thần Tài, 3 con giáp làm đâu thắng đó, phước lộc chật nhà, tiền bạc đầy ví - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi có nói, trước thềm Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), những người cầm tinh tuổi Tuất có cơ hội lớn hô mưa gọi gió tự mình làm nên sự nghiệp lớn vẻ vang cho chính mình. Trong thời gian này, những người tuổi Tuất đang làm ăn kinh doanh sẽ dễ dàng trở thành đại gia có số má.

Người làm văn phòng hay làm công ăn lương sẽ có cơ hội khẳng định năng lực bản thân, được cấp trên cất nhắc tăng lương tăng bổng. Về tài chính, Tuất có những khoảng thu nhập ngoài lương, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh thoải mái tiêu phá.

Trước thềm Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch): Mở cửa gặp Thần Tài, 3 con giáp làm đâu thắng đó, phước lộc chật nhà, tiền bạc đầy ví - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trước thềm Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), tuổi Tý được dự đoán sẽ có thời gian cực đẹp. Những người làm ăn kinh doanh tìm được mối đầu tư như ý, thu lại lợi nhuận khả quan. Người làm buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên hợp đồng ngày càng nhiều, tiền bạc cũng vì thế mà trở nên sung túc hơn. 

Con đường quan lộc của Tý rộng mở thênh thang. Do có thần tài chiếu cố, ngồi yên cũng có người giới thiệu cho cơ may tài lộc, không muốn kiếm tiền cũng khó. Những người tuổi Tý hãy nắm lấy cơ hội này để tạo dựng một sự nghiệp riêng cho mình

Trước thềm Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch): Mở cửa gặp Thần Tài, 3 con giáp làm đâu thắng đó, phước lộc chật nhà, tiền bạc đầy ví - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày 29/4, 30/4 âm lịch, 3 con giáp may mắn sống trong nhung lụa, sung sướng như Tiên, có duyên với tiền bạc, của ăn của để chất đầy nhà

Đúng ngày 29/4, 30/4 âm lịch, 3 con giáp may mắn sống trong nhung lụa, sung sướng như Tiên, có duyên với tiền bạc, của ăn của để chất đầy nhà

Không chỉ công việc, tài chính mà cả đường tình duyên của 3 con giáp này trong ngày 29/4, 30/4 âm lịch đều rất khởi sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi Tết Đoan Ngọ tử vi ngày 1/5 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi tháng 5 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'