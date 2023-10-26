Trước thềm Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trúng số đổi đời, ra ngõ hốt vàng, giàu không báo trước, đón nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 26/10/2023 15:42

Vận may ập tới giúp những con giáp này đón nhận được nhiều tin vui trước thềm Rằm tháng 9 âm lịch.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được cát tinh che chở trước thềm Rằm tháng 9 âm lịch nên gặp nhiều cơ hội để khẳng định vị thế của mình đồng thời nhận được sự đánh giá cao của mọi người. Thân không ngại việc khó, có tính thử thách cao. Điều này khiến con giáp này có chút vất vả nhưng đó là dịp thể hiện khả năng và giành được sự chú ý từ cấp trên, tốt cho đường sự nghiệp.

Thân cũng tiết kiệm được nhiều thời gian quý báu. Nhờ năng lực của bản thân mà họ giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng. Nhưng dù thành công thế nào thì bản mệnh cũng không nên quá kiêu ngạo hay thách thức người khác.

Trước thềm Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trúng số đổi đời, ra ngõ hốt vàng, giàu không báo trước, đón nhiều tin vui - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi ngập tràn may mắn và đạt được nhiều thành tích trước thềm Rằm tháng 9 âm lịch. Mùi vẫn luôn nỗ lực với công việc, dành thời gian giải quyết những vấn đề dang dở. Với sự cố gắng của mình, Mùi nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Thái độ cầu tiến, chăm chỉ chính là lợi thế Mùi sẵn có nên hãy tích cực duy trì.

Đường tài lộc của Mùi cũng đang trên đà phát triển. Vận khí tăng tiến không ngừng. Bản mệnh nhận được nhiều tin vui, cơ hội xuất hiện ngay trước mắt vì vậy hãy cố gắng nắm bắt. Người làm ăn kinh doanh thì ngày càng thuận lợi, khách hàng tự tìm đến, hàng hóa ra vào tới tấp. Nhờ vậy mà tiền bạc cứ thế ào ào đổ về nhà.

Trước thềm Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trúng số đổi đời, ra ngõ hốt vàng, giàu không báo trước, đón nhiều tin vui - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trước thềm Rằm tháng 9 âm lịch, tuổi Tuất gặp nhiều may mắn và hanh thông. Con đường công danh của con giáp này đang rất vượng quý nhân. Đối phương sẽ thôi thúc bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình và bứt phá mạnh mẽ, giành lấy những điều mình mong muốn.

Tuất xác định được điều mình muốn và không quá bận tâm đến những chuyện không liên quan. Bản mệnh chuyên tâm tiến về phía trước nên con đường thành công ngày càng ngắn lại. Đây là thời điểm mà Tuất nên tập trung cho công việc để tận dụng hết ưu thế sẵn có. Hãy tạm gác những chuyện bên lề lại để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội tốt đẹp nào. Sự cầu tiến của bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt đối với cấp trên. Ngoài ra, tiền bạc cũng có dấu hiệu vượng hơn. Tuất có thể có nhiều nguồn thu nhập cùng tăng tiến nhưng đồng nghĩa với việc cuối tuần bạn không được thảnh thơi.

Trước thềm Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trúng số đổi đời, ra ngõ hốt vàng, giàu không báo trước, đón nhiều tin vui - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

Tử vi tháng 9 âm lịch, 3 con giáp nhận lộc thần Tài, giàu lên trông thấy, gọi nhau chở tiền về nhà, tiến chức không ngừng

Tử vi tháng 9 âm lịch, 3 con giáp nhận lộc thần Tài, giàu lên trông thấy, gọi nhau chở tiền về nhà, tiến chức không ngừng

Theo tử vi có viết, trong tháng 9 âm lịch là thời điểm phát tài phát lộc của những con giáp có tên trong danh sách dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 10/9 âm lịch tử vi giữa tháng 9 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 3 giờ 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 4 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn