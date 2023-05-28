Trước ngày Rằm tháng 4 âm lịch: Hào quang tài lộc sáng chói, 3 con giáp nằm êm trên đống tiền, một tay ôm hết vàng, hốt hết bạc, may mắn đến phát hờn

Tâm linh - Tử vi 28/05/2023 15:51

Dưới đây là những con giáp giàu có nhận được cơn mưa tiền tỷ, lời khen tốt đẹp đổ về ào ào khiến bản mệnh hoa mắt chóng mặt không đỡ kịp.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão nhận được khá nhiều cơn mưa lời khen. Bạn kiếm được số tiền khủng khiến ai cũng hờn đỏ mắt trước ngày Rằm tháng 4 âm lịch. Trong công việc, bạn khá nhiệt tình giúp đỡ người khác hết sức. Cấp trên nhìn thấy được mặt tốt và khả năng của bạn nên trọng dụng, tín nhiệm bạn. Đây là cơ hội tốt giúp bạn tiến thân xa hơn trong công việc.

Hãy lắng nghe những lời khuyên của người khác để có nhiều kiến thức hơn. Bạn đừng sợ mất mặt, không biết thì hỏi, chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội tốt. Những người xung quanh sẽ giúp đỡ bạn nhiệt tình mà không vụ lợi. 

Trước ngày Rằm tháng 4 âm lịch: Hào quang tài lộc sáng chói, 3 con giáp nằm êm trên đống tiền, một tay ôm hết vàng, hốt hết bạc, may mắn đến phát hờn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp may mắn nhận được cơn mưa tiền tỷ. Kèm với đó, bạn được cấp trên trọng dụng yêu mến. Những đồng nghiệp luôn giúp đỡ bạn nhiệt tình nên không sợ gặp khó khăn. Tuất cứ bình tĩnh, mọi việc khó khăn ở thời điểm hiện tại rồi sẽ qua.

Trước ngày Rằm tháng 4 âm lịch, mọi việc của Tuất sẽ dần tốt đẹp đúng như bản thân bạn mong muốn. Hãy chịu vất vả vượt qua giai đoạn này để tương lai tươi đẹp hơn. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nhận được khá nhiều chuyện vui. Mối quan hệ của bạn tốt đẹp như trong phim.

Trước ngày Rằm tháng 4 âm lịch: Hào quang tài lộc sáng chói, 3 con giáp nằm êm trên đống tiền, một tay ôm hết vàng, hốt hết bạc, may mắn đến phát hờn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi, trước ngày Rằm tháng 4 âm lịch, tuổi Tý không chỉ giỏi về giao tiếp mà tài kiếm tiền cũng phải liệt vào danh sách xuất chúng. Bạn có nhiều tài lẻ nên được yêu thương, đi đến đâu cũng nổi bật nhận được sự ưu ái của mọi người. Trong công việc, Tý nhận được nhiều lời khen của mọi người xung quanh.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân. Bạn có nhiều cơ hội thực hiện những kế hoạch riêng của bản thân nên không sợ thiếu cơ hội tiến thân. Nếu thực hiện tốt những kế hoạch này, bạn sẽ nhận được nhiều đề cử thăng tiến của cấp trên.

Trước ngày Rằm tháng 4 âm lịch: Hào quang tài lộc sáng chói, 3 con giáp nằm êm trên đống tiền, một tay ôm hết vàng, hốt hết bạc, may mắn đến phát hờn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tài lộc VƯỢT TRỘI trong 3 ngày giữa tuần này (24/5 - 26/5), 3 con giáp lên hương ngang hàng đại gia, tiền nhiều vô kể

Tài lộc VƯỢT TRỘI trong 3 ngày giữa tuần này (24/5 - 26/5), 3 con giáp lên hương ngang hàng đại gia, tiền nhiều vô kể

Trong vòng 3 ngày giữa tuần, 3 con giáp may mắn này ăn nên làm ra, gặp toàn hỷ sự, cuộc sống giàu sang phú quý khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 4 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi ngày 10/4 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 2 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả