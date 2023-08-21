Trước ngày lễ 2/9, 3 con giáp hứng lộc liên tục, VÀNG TÍCH CẢ CHUM, cơ ngơi đồ sộ, sống hiền lành nên vận may vây kín lối

Tâm linh - Tử vi 21/08/2023 17:05

Sau quãng thời gian khó khăn, những con giáp này sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn trước ngày lễ 2/9.

Tuổi Thân

Trước ngày lễ 2/9, âm dương chuyển hóa, hành Thổ vượng, mà Thổ vốn sinh Kim giúp cho đại vận đến với tuổi Thân. Nhờ vậy, người tuổi Thân sẽ có thêm hạnh phúc cùng tiền tài, ngày càng đi lên, gặt hái được nhiều kết quả. Tình hình công việc của họ sẽ dần ổn định hơn, công ty và cấp trên có khả năng sẽ thêm phần ưu ái.

Ngoài ra, người tuổi Thân khả năng cao sẽ gặp được quý nhân. Điều quan trọng phải nhớ là không nên oán trách số phận hay than vãn mình thiếu may mắn, cứ tin tưởng thì sẽ được đền đáp. Phải biết ông trời không phụ người kiên nhẫn, chỉ cần không ngừng phấn đấu thì không lâu nữa, số mệnh sẽ mỉm cười với họ.

Trước ngày lễ 2/9, 3 con giáp hứng lộc liên tục, VÀNG TÍCH CẢ CHUM, cơ ngơi đồ sộ, sống hiền lành nên vận may vây kín lối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong số các con giáp thì người tuổi Mão được xem là may mắn nhất trong thời gian trước ngày lễ 2/9. Những người tuổi Mão không chỉ giàu tình cảm mà cũng khá thông minh. Trước khi làm việc gì người tuổi mão cũng luôn giữ được tâm thế hết sức bình tĩnh và nhẹ nhàng. Chỉ có như vậy mới giúp người tuổi Mão có khả năng tìm ra được hướng giải quyết đúng đắn nhất trong mọi việc.

Người tuổi Mão có chuyện tình cảm thường không mấy êm đẹp. Họ cũng không biết tiết kiệm để dành những thứ cho mình. Tuy nhiên đây lại là lúc vận may và tiền tài tìm đến người tuổi Mão. Đây cũng chính là giai đoạn hoàng kim nhất trong cuộc đời không chỉ có của ăn của để mà sự nghiệp ngày càng thăng hoa.

Trước ngày lễ 2/9, 3 con giáp hứng lộc liên tục, VÀNG TÍCH CẢ CHUM, cơ ngơi đồ sộ, sống hiền lành nên vận may vây kín lối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trước ngày lễ 2/9, đường tài lộc của người tuổi Dậu như cá vào long môn. Nếu nắm bắt được cơ hội này thì tài lộc có khả năng tăng lên gấp bội, một bước lên mây, giàu sang phú quý. Ngoài ra, sau một thời gian lận đận trong công việc, họ cuối cùng cũng vượt qua thách thức và được đền đáp xứng đáng.

Sự nghiệp cũng vì thế mà rộng mở hơn. Nếu là người làm kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để thử sức với những lĩnh vực mới. Chưa kể, sao Phi Liêm làm loạn khiến đường sức khỏe của họ dễ bị ảnh hưởng. Người tuổi Dậu cần coi chừng vấn đề ở yết hầu. Đồng thời, bệnh đau vai gáy dễ xuất hiện ở một số người. Để duy trì sức khỏe, họ cần chú ý ăn nhạt để thúc đẩy hệ tiêu hóa.

Trước ngày lễ 2/9, 3 con giáp hứng lộc liên tục, VÀNG TÍCH CẢ CHUM, cơ ngơi đồ sộ, sống hiền lành nên vận may vây kín lối - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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