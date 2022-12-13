Trúng số phát tài vào 14h chiều 20/11 âm lịch, 3 con giáp đổi vận giàu sang, tề tựu tài lộc, kiếm tiền cực nhiều, trời ban của cải

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 07:51

Bước sang 14h chiều 20/11 âm lịch, những con giáp này sẽ gặt hái rất nhiều may mắn, giàu sang phú quý hơn người.

Tuổi Thân

Tuổi Khỷ thường thông minh, hiền lành nhưng dễ an phận. Nếu họ có ý chí phấn đấu hơn thì tuổi Thân chắc chắn sẽ thành công và trở nên giàu có. Con giáp này luôn nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống. Dù họ không quá giàu sang nhưng luôn được quý nhân ở bên cạnh phù trợ. Nhìn chung, cuộc sống của tuổi Thân luôn đầy đủ, bình yên.

Trong những tháng đầu năm, tuổi Thân đã gặp không ít trắc trở. Nhưng sang 14h chiều 20/11 âm lịch trở đi, cuộc sống của họ sẽ thay đổi. Công việc suôn sẻ đem theo tài vận dồi dào. Những tháng cuối năm, tuổi Thân còn có cơ hội thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, trước khi đạt đến thành công, con giáp này phải bình tình để không bỏ lỡ cơ hội tốt.

Trúng số phát tài vào 14h chiều 20/11 âm lịch, 3 con giáp đổi vận giàu sang, tề tựu tài lộc, kiếm tiền cực nhiều, trời ban của cải - Ảnh 1
Trong những tháng đầu năm, tuổi Thân đã gặp không ít trắc trở. Nhưng sang 14h chiều 20/11 âm lịch trở đi, cuộc sống của họ sẽ thay đổi. Công việc suôn sẻ đem theo tài vận dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Gà sinh ra vốn tài hoa toàn vẹn, thông minh nhanh nhẹn. Vào 14h chiều 20/11 âm lịch, Dậu sẽ tiếp nhận nguồn nhân duyên cực vượng, kết giao được những mối quan hệ tốt. Người tuổi Dậu cũng tinh thông am hiểu nhiều lĩnh vực, lại chăm chỉ cần cù, luôn hoàn thành công việc đúng hạn nên càng được yêu quý và tăng lộc tiền tài.

Những người làm kinh doanh hãy tin tưởng vào trực giác của mình mách bảo, không nên mù quáng đầu tư theo lời người bên ngoài. Con giáp này sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi, phát tài phát lộc dịp cuối năm.

Trúng số phát tài vào 14h chiều 20/11 âm lịch, 3 con giáp đổi vận giàu sang, tề tựu tài lộc, kiếm tiền cực nhiều, trời ban của cải - Ảnh 2
Người tuổi Gà sinh ra vốn tài hoa toàn vẹn, thông minh nhanh nhẹn. Vào 14h chiều 20/11 âm lịch, Dậu sẽ tiếp nhận nguồn nhân duyên cực vượng, kết giao được những mối quan hệ tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vừa hiền lành lại tốt bụng và bao dung. Trong cuộc sống, người tuổi này thường nghĩ cho người khác rồi mới nghĩ đến mình. Là người hay tích đức, thích giúp đỡ người khác, người tuổi Hợi gặp được nhiều may mắn, phúc lộc.

Khi bước sang 14h chiều 20/11 âm lịch, tinh thần làm việc của người tuổi Hợi rất tốt. Bạn làm việc nhiệt tình, hăng say và thậm chí còn truyền cảm hứng làm việc cho mọi người. Làm việc tốt, đạt hiệu quả cao, nhiều cơ hội công việc cũng đến với người tuổi Hợi. Bạn sẽ nhận được một công việc mới, một dự án mới hoặc chí ít cũng là một nghề tay trái giúp bạn kiếm thêm thu nhập. Nỗ lực hết sức, hết mình, người tuổi Hợi sẽ được trả công xứng đáng.

Trúng số phát tài vào 14h chiều 20/11 âm lịch, 3 con giáp đổi vận giàu sang, tề tựu tài lộc, kiếm tiền cực nhiều, trời ban của cải - Ảnh 3
Khi bước sang 14h chiều 20/11 âm lịch, tinh thần làm việc của người tuổi Hợi rất tốt. Bạn làm việc nhiệt tình, hăng say và thậm chí còn truyền cảm hứng làm việc cho mọi người - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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