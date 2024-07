Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo này sẽ có chút muộn phiền. Những cặp đôi có chút cãi vã do quan điểm bất đồng. Những bạn độc thân cần chờ đợi thêm thời gian nữa mới nhận được tin tức tích cực từ nửa kia.

Mọi công việc của người tuổi Mão không được thoải mái và gặp trắc trở. Con giáp này thường xuyên phải tăng ca để hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bản mệnh đang có những quan điểm trái chiều với cấp trên. Người tuổi này nên chủ động trao đổi vấn đề thay vì chỉ thầm than trách. Người tuổi này nên chủ động tìm kiếm khách hàng mới để nâng cao tài chính của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều trắc trở và không được tốt lắm vào ngày thứ Sáu này. Bản mệnh đánh mất những cơ hội nâng cao thu nhập do sự do dự của bản thân. Con giáp này chỉ có thể đạt được ngưỡng tài chính như mong muốn nếu chịu bước ra khỏi vùng an toàn, mạnh dạn đầu tư vào những lĩnh vực mới.

Hơn nữa, vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ có chuyện không vui. Hai bạn có những hiểu lầm khiến cho mối quan hệ trở nên lạnh nhạt. Người tuổi này nên nói thật những cảm xúc của mình với đối phương được rõ và cùng nhau tìm cách giải quyết thay vì cả hai đều giữ im lặng.