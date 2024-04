Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối dễ dàng và hanh thông. Mặc dù bản mệnh vẫn sẽ gặp nhiều rủi ro trong công việc do cách làm việc tùy hứng, nhưng may mắn có sự giúp đỡ của quý nhân nên mọi thứ rồi cũng được giải quyết ổn thỏa. Công việc buôn bán kinh doanh gặp nhiều may mắn giúp người tuổi này thu về không ít tiền bạc cho mình.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên hài hòa ngọt ngào. Con giáp này may mắn tìm được người đồng điệu với mình cả trong suy nghĩ lẫn cảm xúc. Hai người cùng hướng đến một mục tiêu chung nên dễ dàng xây dựng kế hoạch cho tương lai.