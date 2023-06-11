Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. Họ cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến trái chiều.

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa. Những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án để thể hiện tài năng. Trong thời gian này, người tuổi Dần nên tập trung phát huy thế mạnh của mình thay vì lấn sân sang những lĩnh vực không phải thế mạnh.

Người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi là con giáp hiền lành, tâm tính thiện lương. Họ không có nhiều tham vọng, thích cuộc sống an nhàn, bình yên hơn là đua tranh, đấu đá. Thời gian gần đây, con giáp này gặp khá nhiều rắc rối.

Dù năng lực không đến nỗi nào, lại có cố gắng nhưng họ vẫn không đạt được mục tiêu đã đề ra. Người tuổi Mùi có thể làm ăn thất bát, thua lỗ thậm chí nợ nần. Tài vận của người tuổi Mùi bắt đầu khởi sắc. Công việc kinh doanh của họ tốt hơn trước rất nhiều.

Được nhiều khách hàng ủng hộ, doanh số của công ty, cửa hàng của họ tăng cao hơn trước. Trong tháng này, họ buôn bán gặp thời gặp thế, thu lời liền tay, có thể tất toán nợ nần.

Người tuổi này cũng có vận đào hoa vượng. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ sớm tìm được người phù hợp. Trong khi người tuổi Mùi đã có đôi có cặp có tin vui mang thai, cưới hỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý ngay thẳng, thật thà. Đó là điều ai cũng phải công nhận. Tuy nhiên, đôi lúc con giáp này tỏ ra thiển cận, chỉ quan tâm đến cái lợi trước mắt chứ hiếm khi tính đến lợi ích lâu dài.

Nhìn chung, con giáp này thông minh, ham học hỏi từ nhỏ. Đến khi trưởng thành, họ thường thành đạt trong công việc và sớm có được sự nghiệp ổn định.

Con giáp tuổi Tý làm kinh doanh buôn bán sẽ gặp may mắn trong thời gian trước. Họ chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng lại liên tiếp nhận được những cơ hội hợp tác làm ăn.

Người tuổi này buôn bán có tài, có tâm nên công việc kinh doanh ngày càng khởi sắc, lợi nhuận tăng lên từng ngày. Làm việc chăm chỉ, con giáp này thu tiền về đầy túi, có cuộc sống ấm no, sung túc hơn trước.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!