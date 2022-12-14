Nếu bạn là người tuổi Tuất thì trong năm 2022 hãy bắt tay thực hiện những kế hoạch, dự định đã ấp ủ từ trước, vì đây là thời điểm lý tưởng nhất. Nhờ có tính kiên trì, chịu khó, nếu hợp tác với người cùng chí hướng làm ăn thì tỉ lệ thành công sẽ được gia tăng.

Riêng về chuyện tình cảm, người tuổi Tuất sẽ dễ nhận được sự chú ý, thu hút nhiều người. Nếu bạn không thể nhìn ra ai là người chân thành, phù hợp với bản thân thì có thể nhờ đến người có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm giúp đỡ.

Tử vi dự báo đúng 16h00 chiều ngày mai (15/12), nếu có gặp khó khăn cũng sẽ được quý nhân giúp đỡ để bạn làm ăn, thu hồi vốn hay dư dả hơn trong tiền bạc. Nếu bạn là người làm công ăn lương thì sẽ có cơ hội tỏa sáng, đạt được những thành tựu lớn lao như thăng tiến, khi đó bạn hãy tận dụng, chớp lấy cơ hội để thể hiện được khả năng của mình với cấp trên. Nếu bạn là người làm ăn, kinh doanh sẽ có nhiều nguồn thu nhập khác nhau, tiền bạc dư dả, chất lượng cuộc sống vì thế cũng đi lên.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão hiền lành nhưng cũng không kém phần khôn khéo và tinh tế. Họ có khả năng thu hút sự chú ý của mọi người. Con giáp này có tài lãnh đạo và biết cách thuyết phục người khác làm theo ý mình.

Khi người khác gặp chuyện, họ sẽ giúp đỡ theo phạm vi, khả năng của mình. Khi bản thân gặp chuyện, họ giữ được sự bình tĩnh và không ngừng tìm cách để giải quyết khó khăn. Họ mang tính cách tương đối đơn giản, giàu nhiệt huyết nên được nhiều người quý trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai (15/12), tài lộc của người tuổi Mão sẽ tăng cao. Họ gặp nhiều cơ may trong công việc. Họ đạt được thành tích xuất sắc nên được cấp trên trọng dụng, lương thưởng gia tăng.

Người tuổi Mão làm kinh doanh thì nhờ vào nỗ lực của bản thân sẽ tìm ra được nguồn hàng mới, gặp gỡ được người cộng sự, nhân viên tâm huyết với công việc. Con giáp này kinh doanh một vốn bốn lời, doanh thu tăng cao.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mai 15/12, với sự hỗ trợ của sao tốt Cát Tinh, chuyện công việc của con giáp may mắn này sẽ có nhiều suôn sẻ, tiền kiếm nhiều đến nỗi “đếm mỏi cả tay”.

Đúng 16h00 chiều ngày mai (15/12), bạn cũng được Thần tài ưu ái, gặp nhiều may mắn, cả tháng chẳng có chuyện phiền muộn. Trong khi đó, công việc của bạn thì vẫn duy trì được sự ổn định và thăng tiến trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, do có sao xấu Tuế Phá xuất hiện nên nếu không cẩn thận trong chi tiêu và đầu tư, họ sẽ lại “của thiên trả địa”. Vậy nên, muốn giữ được tài lộc, tuổi Tỵ nên chăm chỉ làm việc, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc và chi tiêu hợp lý.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.